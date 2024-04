Call center illegali: ecco come fanno a fregarci e trovare sempre il nostro numero | Nemmeno la Legge può nulla

Alzi la mano chi di voi non ha mai ricevuto una telefonata da parte di un call center, di qualsiasi natura essa sia stata! Quanto è fastidioso?

Noi potremmo dire che lo sia altamente. E la motivazione è da ricercare nel fato che, quotidianamente, a qualsiasi ora del giorno e della notte, si ricevono tantissime telefonate. E ciò avviene anche nei momenti di relax o in quelli più intimi. Pensiamo, ad esempio, a quando, si ritorna a casa dopo un’intera giornata stressante di lavoro.

L’obiettivo principale è quello di rilassarsi, stando in famiglia, ascoltando tutti, interagendo con moglie, figli, genitori. Ed invece, molto spesso tocca dover rispondere a delle telefonate che si rivelano sin da subito una vera e propria rottura di scatole. Certo, potreste dire che gli smartphone, oggigiorno, consentono di tenere lontane alcune numerazioni.

In più ci si può iscrivere al Registro Pubblico delle Opposizioni. Ma, in alcuni casi, forse anche troppi, nonostante ciò, si viene raggiunti da telefonate da parte di numerazioni all’apparenza solite, “conosciute”, innocue. Ed invece, ecco che parte la voce di un operatore o, addirittura, in alcuni casi, una vocina registrata che invita ad interagire tramite la tastiera dello smartphone.

Molto spesso, poi, non si fa nemmeno in tempo a rispondere a queste telefonate. E, quando si tenta di richiamare questi numeri, risultano essere inesistenti. Ebbene sì, non irraggiungibili, ma inesistenti. E, purtroppo, nemmeno la Legge italiana riesce a fermare questa pratica. Sembrano invisibili, dei fantasmi, irrintracciabili! Non si capisce nemmeno quale sia il call center. Ma perché?

Call Center nascosti nell’ombra: molto spesso sono abusivi!

Ebbene sì, avete capito benissimo. Quando ci si ritrova di fronte a numerazioni sconosciute che, se richiamate, risultano essere finanche inesistenti, nessuno può farci nulla. E quando diciamo nessuno, non parliamo soltanto degli utenti, ma anche degli operatori telefonici e della Guardia di Finanza o del Garante per la Privacy.

E’ una situazione paradossale. Ma dovete sapere che queste numerazioni vengono costantemente create ad hoc da dei software e, nel momento in cui, si dovesse risalire al call center che ha effettuato la telefonata, si finirebbe col non poter far nulla. E la motivazione principale di questo problema è che questi centri hanno sedi in paesi esteri.

E le nostre Autorità non possono farci nulla! Il consiglio è quello di non prendere decisioni affrettate quando si ricevono queste telefonate. Nel momento in cui si riprova a chiamare questi numeri e risultano inesistenti, infatti, avrete evitato una truffa bella e buona. Inoltre, vi invitiamo a segnalare qualsiasi telefonata sospetta dovesse raggiungervi!