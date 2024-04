Disney+, gratis è meglio: ecco come godersi (in maniera legale) l’abbonamento Premium | Stavolta non cacci nemmeno un centesimo

Disney+ si prepara a lanciare un’offerta unica nel suo genere, quel genere di sconto tale da non lasciarlo sfuggire nemmeno al più inveterato oppositore dello streaming.

Molti, quando venne lanciato Disney+, erano profondamente scettici. Non se ne comprendeva infatti l’utilità, a quale pro lanciare l’ennesimo, consunto, servizio streaming. Come battere Netflix? Vi stava già provando e con maldestro successo Amazon Prime, non si avvertiva certo la necessità di un ulteriore contendente. Sembrava un servizio, con grande franchezza, superfluo. Perché Disney+, ci si interrogava. Non sembrava una mossa finanziariamente sensata.

Eppure Disney+ ha dimostrato di saper battere i colossi dello streaming, attraverso una proposta in effetti notevole. Dopotutto Disney+ ha un asso nella manica formidabile ovvero essere la depositaria di decine, se non centinaia di classici visti e rivisti da generazioni di famiglie in tutto il mondo. Cenerentola, La Bella Addormentata, Robin Hood… Senza citare i classici più recenti, ad esempio della Pixar. Chiunque ha famiglia pensa, in un modo o nell’ altro, ad avere un classico disneyano nella propria collezione. E perché non averli tutti, viene da soggiungere. In un solo canale, con un singolo abbonamento… Tutto incluso.

Ma non è l’unico vantaggio, il colosso della Disney è anche attivo nel settore dei prodotti esclusivi e originali. Aver acquistato l’IP di Star Wars ha consentito un profluvio di contenuti originali che nemmeno i fan più accaniti della saga avrebbero mai immaginato; e tra questi tanti sono disponibili solo e soltanto su Disney+.

Anzi proprio i prodotti ritenuti migliori, di maggiore qualità, vengono attribuiti alle serie tv su Disney+, a confronto con una ricezione dei film in sala alquanto fredda, poco simpatetica da parte dei vecchi e nuovi fan della saga cinematografica.

Come funziona la promo attuale, ecco tutte le informazioni

Attualmente Disney+ propone quale offerta ai nuovi clienti un abbonamento annuale, contrapposto al classico ‘mensile’. La promo consta infatti di un abbonamento Premium, senza pubblicità, a 11,99 euro al mese. Il Piano Standard invece offre un’esperienza con spot pubblicitari a 5,99 al mese e ‘completo’ a 8,99 al mese.

L’abbonamento è attivabile su 4 dispositivi al massimo; la condivisione è pertanto fortemente limitata, non c’è la possibilità di un numero infinito di accessi, anzi. Inoltre è sempre disponibile, per i più piccoli, l’opzione del Parental control.

Ma qual è il vantaggio di questa promo? E’ presto detto, si risparmiano ben due mesi a confronto con l’abbonamento ‘normale’. Invece che rinnovarlo di mese in mese, si sceglie di averlo attivo 365 giorni all’anno. Una scelta un po’ impegnativa, certo definitiva; però il risparmio si sente, sono due mesi interi ‘scalati’ dal totale.