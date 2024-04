Da sito ad App è un attimo: con questo trucco trasformi tutto ciò che vuoi in un’applicazione | Sempre disponibile sulla Home

Gli smartphone si sa, ormai, sono diventati i migliori amici in assoluto della stragrande maggioranza degli utenti di tutto il mondo.

Ogni giorno, a qualsiasi ora ed in qualsiasi luogo ci si trovi, questo dispositivo è indispensabile per svolgere tutte le mansioni quotidiane. Che sia per lavoro o per svago, poco importa. Quel che è necessario è avere tra le mani il device in possesso ed utilizzarlo. Piattaforme social, piattaforme di messaggistica sono quelle più utilizzate.

Questo perché, oltre connettere tra di loro diversi utenti in qualsiasi parte del mondo, consentono a questi anche di visionare foto, video, documenti ed interagire con questi. Insomma, si rivelano molto utili anche se creano una certa dipendenza. Ma di applicazioni che tengono incollati gli occhi degli utenti agli schermi degli smartphone ce ne sono davvero in quantità industriale.

Pensiamo, ad esempio, alle varie piattaforme che offrono, tramite il pagamento di un abbonamento mensile o annuale, tantissimi contenuti in streaming dai film alle serie tv, passando per i dcumentari. E, poi, come non parlare della applicazioni che fungono da navigatore ed offrono gratuitamente i loro servigi a tutti. In più, danno anche informazioni in tempo reale sul traffico.

E, poi, però, in questo vastissimo ecosistema di applicazioni, molto spesso, bisogna fare i conti con l’assenza di una o più App che sarebbero funzionali alle esigenze degli utenti. Pensiamo ad un sito web frequentato assiduamente. Non sarebbe bello poter usufruire dei servigi di un’applicazione che, in maniera più immediata, ci faccia fruire degli stessi contenuti del sito? Dovete sapere che, oggi si può!

Ecco come trasformare un sito web in un’App da tenere sempre in Home: è un trucco super facilissimo!

Ebbene sì, il trucco c’é, ma nessuno, almeno fino ad ora, non lo aveva mai rivelato. Eccoci, allora, pronti a farvi questa rivelazione davvero assurda quanto importante: “Qualsiasi sito web, può essere trasformato in un’applicazione da tenere sempre in Home ed aprire in pochissimi istanti!“. Come? Non ci credete? E fate malissimo! Sì, perché stiamo per svelarvi un segreto fantastico!

Siamo sicuri che, una volta conosciuto, non ne riuscirete più a fare a meno e trasformerete in App tutti i siti web utilizzati, ma che non hanno un’applicazione dedicata. Attenzione, però, perché prima di continuare questa guida, vi diciamo subito che se avete un dispositivo Android, non potrete avere questa opportunità. Solo chi possiede un iPhone potrà farlo.

Innanzitutto, bisogna andare sul sito internet in questione. Premete sul pulsante “Condividi“. In questa sezione dovrete scorrere in basso fino a quando non troverete la voce “Aggiungi alla schermata Home“. Dovrete cliccarci su e scegliere il nome da dargli. Fatto ciò, non dovrete fare altro che premere su “Aggiungi” e, come per magia, ecco che vi apparirà in schermata e potrete premere l’icona per raggiungere più velocemente ciò di cui avete bisogno.