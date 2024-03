Rinnova casa con il fai da te: il pavimento in linoleoum costa poco, lo monti in poche ore e acquista subito luminosità e valore | Ecco come sceglierlo

Se avete intenzione di rinnovare i pavimenti di tutti i alcuni ambienti della vostra abitazione, non potete assolutamente non prendere in considerazione un materiale specifico.

Parliamo del linoleum. Siamo sicuri che molti di voi si chiederanno di cosa si tratti. Innanzitutto, vi diciamo che è qualcosa di ampiamente ecosostenibile. È riciclabile ed è anche biodegradabile. Inoltre, poi, non ha bisogno né di manutenzione frequente, né di essere sostituito molto spesso. È un materiale, nonostante sia composto di materie naturali, di lunga, anzi lunghissima durata.

Nella sua composizione troverete, innanzitutto olio di lino. Ma è fatto anche con polvere di legno, calce, colori naturali ed il tutto è costruito su una base di juta. Ciò che deve farvi fare più di un pensierino su questo particolare tipo di pavimento è, senza ombra di dubbio, il suo costo. Si, perché si tratta di un prodotto super economico oltre che, come già abbiamo avuto modo di accennare, ecosostenibile.

C’è da dire, però, che, nonostante sia un prodotto che dura nel tempo, non vuol dire che non abbia bisogno di manutenzione. Ogni volta che cade qualcosa di liquido, ad esempio, bisogna essere onesti a rimuoverla poiché l’umidità non fa bene al linoleum. Per la sua pulizia, basterebbe l’aspirapolvere, ma nel caso in cui vogliate lavarlo, utilizzate poca acqua e, soprattutto, dei detergenti e dei detersivi che siano poco aggressivi.

Ovviamente, per ogni mobile e complemento di arredo presente in casa, vi raccomandiamo di porre nella loro aorte inferiore dei feltrini in modo che il linoleum non venga graffiato a fondo e si debba, cosi, per forza di cose, sostituire. Fatte queste dovute premesse, ora è arrivato il momento di capire come poter installare questo materiale in casa senza il bisogno di contattare dei tecnici specializzati. Usando le giuste accortezze, si rivelerà un gioco da ragazzi.

Ecco come installare il pavimento in linoleum ottenendo dei risultati fantastici ed evitando gli errori!

Il.primo consiglio che sentiamo di darvi è, senza ombra di dubbio, quello di non acquistare, portare in casa ed iniziare ad installare il pavimento fatto di questo materiale. Si, perché deve acclimatarsi. Ovvero, deve stare nella stanza in cui fungerà da pavimento almeno una giornata intera prima di essere installato. Fatto ciò, dovrete avere tra le mani il nastro adesivo, un taglierino, un rullo pesante e un metro.

Eliminate i battiscopa e pulite tutto. Misurate la stanza e procedere col taglio del materiale. Ora, non resta altro da fare che incollarlo con della colla a presa rapida. In sole due ore avrete il vostro nuovissimo pavimento in linoleum a fare bella mostra di sé. Attenzione, però, alle volle d’aria che possono formarsi. Per evitarle basterà arrotolarlo prima e, poi, srotolarlo molto, ma molto lentamente mentre lo si posa.

Alla fine della posa, passate più volte il rullo pesante, dirigendovi da un lato all’altro della stanza. In ultimo, poi, occorre passare lo stucco apposito lungo le fughe tra una piastrella ed un’altra. Fatto ciò, ecco che, finalmente, potrete dire di avere un pavimento completamente nuovo che, se coccolato e mantenuto a dovere, vi durerà tantissimo tempo.