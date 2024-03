Google, svelato “l’interruttore segreto” per spegnerlo: una volta disattivato non ascolterà più le nostre conversazioni | Siamo tutti a rischio

Questa è una questione che va avanti da tantissimo tempo: parliamo del fatto che un colosso tech come Google spii gli utenti sempre e dovunque.

Essere spiati non è qualcosa di piacevole, in qualsiasi momento della giornata questo accada e, ovviamente, in qualsiasi posto. E’ spiacevole sia che accada, ad esempio, all’interno della propria abitazioni e le spie siano i propri vicini di casa. E’ brutto anche essere spiati tramite il proprio smartphone da amici e parenti.

Magari si lascia incustodito il proprio device e questi ultimi sono sempre pronti a leggere i messaggi sulle varie piattaforme di messaggistica presenti, le conversazioni social, o a visionare le foto ed i video contenuti all’interno dello smartphone. In quest’ultimo caso, sarebbe meglio impostare delle password di accesso o attivare il riconoscimento biometrico.

Non importa se si attivi il riconoscimento delle impronte o quello facciale. Ciò che è importante, ai fini della propria privacy e dei propri dati, è attivare uno di questi per poter dormire sonni tranquilli. Il discorso, però, è diverso nel caso in cui è Google a spiare gli utenti. Qualunque cosa si faccia su internet, qualunque cosa si cerchi, lo saprà.

Ma dovete sapere che Google può spiarvi anche in un altro modo. E ciò avviene senza ricerche sul web. Viene meno, così, la privacy degli utenti. Per fortuna, però, un rimedio c’é. Si tratta di un pulsante, di un interruttore segreto che vi consentirà di tutelare sia voi che tutti i vostri dati e le informazioni. Insomma, è una vera e propria manna dal cielo!

Ecco come dire stop allo spionaggio di Google: basta premere l’interruttore giusto.

Ebbene sì, basta conoscere questo benedetto interruttore per tornare a vivere sereni senza nessuno che spii ogni attività quotidiana, a partire dalle conversazioni intrattenute con parenti ed amici. Non vi è mai capitato di parlare di qualcosa in particolare come, ad esempio, una borsa o dei jeans griffati, ma anche di una località turistica e, subito dopo, ritrovarvi con le loro pubblicità?

Beh, è stato Google. Sì, avete capito benissimo. Ma come riesce a fare questo? Si tratta di qualcosa di molto, ma molto semplice. “Ascolta” tutto attraverso il microfono degli smartphone. La semplicità con cui svolge questa attività, però, è direttamente proporzionale alla semplicità con cui si può disattivare tale funzionalità.

Ed è qui che entra in gioco proprio l’interruttore di cui vogliamo parlarvi. Basterà aprire Google dallo smartphone in vostro possesso, entrare nelle sue impostazioni ed andare a cliccare su questo interruttore che si chiama “Includi attività vocale ed audio”. Ecco che non vi appariranno più quegli annunci pubblicitari dei prodotti di cui parlate in giro. Semplice, no?