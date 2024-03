Piante da casa: se hai un animale domestico occhio a queste varietà, possono ucciderlo in attimo senza che te neaccorga | Conoscile prima che sia troppo tardi

Gli animali domestici – cani, gatti, pappagalli, etc. – stanno, sempre più, riempendo le case della stragrande maggioranza delle famiglie italiane.

Divengono come dei figli da accudire e proteggere a tutti i costi e se si ammalano, ci si sta male. Non parliamo, poi, del caso in cui bisogna dire addio ad uno di questi amici a quattro zampe. Sembra che crolli il mondo addosso. Purtroppo, però, nonostante le attenzioni che vengono riversate su di loro, ci sono delle cose a cui non si fa caso, nonostante siano pericolose.

O meglio, non si conosce la loro pericolosità e, quindi, non si pone la giusta attenzione. E’ questo il caso di alcune piante che si tengono in casa o sul terrazzo, ma anche in un giardino. Dovete sapere, infatti, che alcune varietà di piante e fiori risultano essere dannose per gli animali domestici e possono, finanche, arrivare ad ucciderli.

No, non stiamo affatto esagerando. Ed il bello è che sono anche piante molto, ma molto comuni di cui sono piene le abitazioni. Ora che è arrivata la primavera, la stagione del risveglio della natura e della sua fioritura per eccellenza, che ci traghetterà verso la stagione estiva, sarebbe il caso di conoscere quali sono queste piante dannose. E noi, abbiamo preparato una guida a quelle maggiormente insidiose.

Ecco le piante da evitare se avete un amico a quattro zampe in casa.

Prima di iniziare questa nostra guida, però, occorre precisare una cosa. Le conseguenze per gli animali domestici possono essere sia lievi, come vomito, diarrea, ma si può arrivare a conseguenze fatali a causa dii problemi respiratori. Insomma, occorre fare moltissima attenzione, soprattutto se in casa c’é la presenza di uno o più gatti.

Ebbene sì, queste piante sono altamente dannose per questa particolare categoria di amici pelosetti. La prima pianta di cui vogliamo parlarvi è la margherita. Ebbene sì, quella che tutti usano per capire se il proprio amato ricambia l’amore. Sembra innocua, ma per i gatti non lo è affatto. Infatti, se la ingeriscono, possono anche morire.

E’ questo, poi, il periodo dell’anno in cui si assiste alla fioritura di uno dei fiori ritenuti tra i più incantevoli. Parliamo dei tulipani. Nonostante la loro bellezza, però, anche questi fiori risultano essere davvero nocivi per i gatti. Passiamo, ora, ad un altro fiore, o meglio, ad un’altra pianta che può causare danni ai nostri amici. Questa volta, però, si tratta di problemi al tratto gastrointestinale.

Parliamo delle ortensie. Sì, avete capito benissimo. Tenetele alla larga dai gattini, altrimenti si ammaleranno. Infine, c’é una pianta da fiori che è pericolosa sia se ingerita, sia se annusata dai gatti. Ebbene sì, potrebbero rischiare gravi problemi di salute. Parliamo di quelli che, in inverno, danno colore a casa, balconi e terrazzi: i ciclamini.