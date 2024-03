Nokia a dispetto di tutti torna alla ribalta: dopo più di vent’anni riaccende le sue linee di montaggio per produrre il modello icona | Quando arriverà e quanto costerà

Ve lo ricordate il vecchio cellulare dual band Nokia 3210? E’ quello che, esattamente nel lontano 1999, cambiò la concezione dei telefoni cellulari.

Ovviamente, non era touch, ma gli utenti erano molto, ma molto legati ad esso. Sì, perché grazie a lui arrivò un gioco davvero fantastico. parliamo dello Snake. Ve lo ricordate? Ora, poi, c’é qualcuno che lo ha ripreso anche. Oltre allo Snake, poi, gli utenti che ne erano in possesso, potevano anche diventare dei compositori provetti.

Sì, l’azienda produttrice mise a disposizione il compositore di suonerie. Ognuno, nel suo piccolo, avrebbe potuto scrivere la sua musica che poi sarebbe diventata la suoneria quando qualcuno li telefonava. Aveva un display grafico anche se non a colori, ma in bianco e nero. E, poi, fu uno dei primi cellulari, se non il primo, ad eliminare l’antenna.

Sì, avete capito benissimo. Tutti i cellulari avevano una antenna esterna, grande, ben visibile. Diciamo che si poneva anche come ostacolo a tenerlo in tasca. Con il Nokia 3210, però, questa antenna esterna scomparve ed il cellulare ne era dotato di una interna, invisibile, ma che comunque gli permetteva di avere delle prestazioni interessanti.

Sono molti quelli che sono nostalgici di questo dispositivo. Ma, ora, possono gioire perché qualcosa sta cambiando. Sì, avete capito benissimo. La Società proprietaria del marchio Nokia, ha fatto un annuncio assurdo. Si parla di maggio 2024. E, soprattutto, proprio in occasione del suo compleanno, si prevede un graditissimo ritorno.

HMD Global pronta a resuscitare il Nokia 3210!

Ebbene sì, avete capito benissimo. Con un semplicissimo post ha voluto avvisare che “un’icona tornerà il prossimo mese di maggio!”. E l’immagine a corredo, riproducente un cellulare e un palloncino, ha fatto subito pensare al Nokia 3210. L’annuncio è di pochissimi giorni fa ed è volto a celebrare il suo venticinquesimo anno di vita!

Ovviamente, non arriverà nella sua conformazione originaria. Ma avrà hardware e software moderni e tecnologicamente avanzati proprio per poter competere con i nuovi device attualmente in commercio. Sono tanti, anzi tantissimi, gli utenti che stanno attendendo questo rifacimento del vecchio cellulare Nokia ed altrettanti sono quelli scettici.

Sì, perché questi ultimi non credono che un rifacimento di un cellulare così nostalgico possa essere una buona idea. Anzi, la reputano una pessima idea che non raccoglierà alcun buon risultato. Insomma, come sempre le due fazioni, quella a favore e quella contro, si sono formate e sono già schierate e pronte a darsi battaglia fino al prossimo mese di maggio ed ancora oltre!