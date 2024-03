Messenger ha la truffa perfetta: se ti arrivasse questo messaggio, cancellalo subito | È l’ultima trovata per clonare la tua identità

Una nuova truffa corre su Messenger: nuovo messaggio, ma vecchie modalità. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Una delle caratteristiche più vecchie – e negative – di Internet, rimane il gran numero di truffe presenti sulla piattaforma. Non si contano i molteplici casi, le occasioni nelle quali centinaia, se non migliaia, di persone sono state vittima di furti online. Conti correnti svuotati, carte Postepay alleggerite, identità personali sottratte, truffe milionarie a danno di individui, famiglie, enti, aziende, persino istituzioni. Nessuno, su Internet, può davvero considerarsi ‘al sicuro’ dalle scam online.

Dal bambino di pochi anni, all’anziano ultra ottantenne, ormai tutti, ma proprio tutti utilizzano i servizi di messaggistica online. Whatsapp in Italia, Telegram nei paesi dell’Europa orientale, Messenger un po’ ovunque. E proprio attraverso quest’ultimo viaggia la nuova frontiera della truffa online, il nuovo orizzonte della baruffa legalizzata.

Proprio infatti la pervasività di questi servizi, il loro stesso essere ‘ubiqui’, diffusi un po’ ovunque, li rende perfetti per un gran numero di truffe. Nel caso odierno si tratta di una truffa che giunge via messaggio.

Un caso classico, se vogliamo; la stragrande maggioranza delle scam su Internet consiste in un falso sms, mail o messaggio in generale sul quale cliccare e successivamente smarrire i propri dati. Niente di uovo; ne succedono in continuazione, ovunque nel mondo.

Come funziona la (nuova) truffa su Messenger

Nel caso odierno il messaggio si finge un vecchio amico, un conoscente o una qualsiasi persona ‘conosciuta’. Se la persona è molto giovane o molto anziana spesso non è sufficientemente smaliziata da percepire la falsità della richiesta; ed ecco cade nell’inganno, rimane vittima della truffa. Il finto contatto chiede solitamente di avere informazioni personali.

Il dato più frequente e più facile da ottenere è quello del numero di cellulare; dal quale, con grande fatica, è teoricamente possibile ricavare informazioni ulteriori. Ma a cosa mirano questi truffatori? Solitamente ad avere l’accesso al conto corrente, alle credenziali bancarie. Nei casi più gravi vengono svuotati interi conti, spesso chiedendo alla vittima di compilare una falsa pagina bancaria o postale.

Un altro caso molto frequente consiste nella creazione di doppi, di profili falsi della persona ingannata. Grazie alle informazioni personali raccolte il truffatore attua un furto dell’identità, estromette il legittimo possessore da ogni contatto con le sue credenziali online. Seguono ulteriori raggiri e truffe, finalizzate all’arricchimento personale.