TIM lascia di sasso gli utenti: sta inviando un SMS che sa di truffa invece è tutto vero | L’offerta al limite del legale è solamente loro

La TIM ha fatto un piccolo errore nella comunicazione rivolta ai suoi clienti, scopriamo insieme cos’è successo con l’ultimo sms.

Nuovo giorno, nuovo fraintendimento su Internet. Stavolta la frontiera del malinteso elettronico corre sulla rete dei cellulari, rimbalza di sms in sms. Con un’inedita, del tutto involontaria e inerme protagonista: TIM. Si tratta di un sms spesso comunicato all’improvviso, senza preavviso.

Ma che cosa racconta? L’sms in questione afferma che il cellulare non verrà più aggiornato; niente più update, niente più pacchetti dati, addio a una sicurezza sicura e aggiornata, al passo coi tempi. E il messaggio è vero, lo chiariamo fin da subito. Tuttavia non è rivolto a tutti, ma solo ai cellulari più vecchi, più obsoleti. Tuttavia, a causa di un errore da parte dell’operatore telefonico, sta venendo inviato anche a cellulari bene al di là del range scelto inizialmente, in un bacino di utenti superiore a quanto sarebbe necessario.

D’altronde il messaggio si presenta bene, appare difficile da sconfessare: ‘Gentile Cliente, ci risulta che tu stia utilizzando uno smartphone ormai obsoleto…’ – recita l’inizio del sms. Chi è meno prudente, più avventato nelle proprie azioni potrebbe procedere immediatamente a sostituire uno smartphone pienamente in regola, perfettamente funzionante. Pensiamo ad esempio a chi è troppo giovane o troppo anziano; o ancora a chi è meno avvezzo alle nuove tecnologie.

Il messaggio successivamente prosegue, promettendo ‘una Promo esclusiva per sostituirlo con un nuovo Smartphone’. Si tratta, da va da sé, di una proposta di marketing: segue infatti, dopo breve tempo, il link a un sito della TIM: ‘Vai su https://on.tim.it/sostituisci-smartphone o nel negozio TIM più vicino https://on.tim.it/trovanegozio troverai un consulente a tua disposizione’.

Come funziona l’SMS della TIM, ecco tutti i dettagli

Guardando all’SMS in questione colpisce come richieda di recarsi nei negozi TIM per la sostituzione; e non sono stati pochi coloro che, dopo aver eseguito la procedura, si sono recati inconsapevoli nella più vicina catena dell’operatore telefonico. Non si tratta, lo ribadiamo, di una truffa; solo di un errore di comunicazione da parte di TIM.

Moltissimi inoltre coloro che hanno ricevuto l’SMS in questione pur avendo un cellulare molto recente, aggiornato alla versione più recente in assoluto. In quei casi è difficile davvero credere che lo smartphone in questione non verrà più aggiornato, anzi. Una questione davvero spinosa.

In questi casi – specie quando si è attanagliati dal dubbio se l’SMS sia vero o falso – l’usuale consiglio è di contattare l’operatore, di chiedergli (dovute) spiegazioni. Perché quel SMS? Cosa vorrebbe dire? E così via. Una telefonata risolve tanti quesiti, senza dover perdere tempo a recarsi nel negozio.