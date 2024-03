Eurospin attacca gli chef stellati: il suo nuovo robot multiprogramma e funzione manda in pensione i fornelli | Ogni giorno piatti deliziosi e cibi sani

“Buona Pasqua”, è così, con il suo titolo, che inizia il nuovo volantino Eurospin, la grande catena di supermercati italiana attiva nel settore discount.

Ed oltre ai vari prodotti alimentari, propri di questa festività, a quelli per l’igiene e la cura della persona e della casa, troverete tantissimi altri articoli in promozione. Tutti a prezzi davvero contenuti, ma dalle funzionalità assai gradite. Si va dal fai da te agli utensili per il giardinaggio e la cucina, passando per i giocattoli, i vestiti e la biancheria. Insomma, ce n’è per tutti i gusti

Ma tra le centinaia di prodotti in mostra all’interno delle varie pagine di questo nuovo volantino, troverete qualcosa di davvero fantastico. Si tratta di un dispositivo tech che risulterà essere molto, ma molto utile in cucina. Vi farà diventare dei veri e propri chef. Ve ne innamorerete talmente che non potrete più farne a meno. Non utilizzerete più i fornelli e nemmeno il forno, elettrico o a microonde che esso sia.

Ed i piatti preparati saranno talmente buoni e salutari che farete invidia a tutti. Secondo il nostro parere, aumenterà a dismisura anche il numero dei vostri commensali. Tutti vorranno venire a casa vostra a provare le prelibatezze preparate con l’ausilio di questi strumenti. Farà invidia anche il prezzo a cui è proposto da Unieuro e potrete acquistarlo. Una volta conosciuto questo ne rimarrete piacevolmente meravigliati.

Vi costerà quasi un decimo in meno rispetto a quelli maggiormente conosciuti e pubblicizzati, ma otterrete, grazie ad esso, le stesse prestazioni. Ha tantissimi programmi e tantissime funzionalità. Anche gli chef stellato avranno filo da torcere! Prima di svelarvi tutte le sue caratteristiche, vi diciamo che il costo in promozione è di soli 199,99 euro.

Ecco a voi Enkho Chef: il nuovo robot da cucina multifunzione che vi stupirà!

Vi diciamo subito che non vi occorrerà precipitarvi all’interno di uno dei negozi della catena presenti sul tutto il territorio nazionale. Questo perché potrete collegarvi, direttamente e comodamente dal divano della vostra abitazione tramite smartphone o PC, al sito ufficiale Eurospin. Al suo interno, potrete ricercarlo, visionarne le foto e, ovviamente, acquistarlo.

Detto ciò, è ora di scoprirlo. Enkho Chef è un robot da cucina con cottura ed ha una potenza di 1200 watt. Ha ben dieci velocità e la funzione turbo. Può raggiungere temperature che vanno dai 30 ° ai 120° centigradi. Mentre potrete impostare il timer per le vostre preparazioni fino a 90 minuti. Ovviamente, se la cottura dovesse essere più lunga, potrete impostarlo nuovamente.

Ma questo capiterà davvero molto di rado. La capacità è di due litri e troverete compreso anche il ricettario. Sappiate che ha una garanzia di ben tre anni. Purtroppo, però, come tutte le cose belle, anche questa promozione durerà molto, ma molto poco avrete soltanto due giorni per approfittarne. Lo troverete, infatti, in offerta solo nei giorni 29 e 30 marzo.