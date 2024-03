LIDL conquista tutti: dai vlogger a chi vuole gli accessori sempre giusti per ogni suo hobbies | A questo prezzo è invincibile

Non la smette più Lidl e vuole continuamente stupire tutti i sui utenti con dispositivi tecnologici che fanno gola a tutti, dai professionisti a tutti gli utenti.

Ne abbiamo visti tantissimi nel corso del tempo, in particolar modo nell’ultimo periodo. Ovviamente, non si tratta di promozioni isolate, ma tutte sono contenute all’interno dei vari volantini della grande catena di supermercati attiva nel settore discount. Quindi, li troverete all’interno di un evento ben più grande ed articolato.

Questo, infatti, è pieno di generi alimentari e di prodotti per la cura e l’igiene della persona. Senza dimenticare tutti quelli che vengono utilizzati quotidianamente in casa per la sua pulizia ed igiene. Tra i tanti prodotti che Lidl propone, poi, ce ne sono tanti prodotti dai suoi marchi. Abbiamo potuto, ad esempio, ammirare il suo Bimby ad un prezzo bassissimo, ma con tantissime funzionalità.

Inoltre, poi, si trovano sempre tanti prodotti utili per il fai da te e per il giardinaggio. Prodotti che non hanno nulla da invidiare a quelli di marchi ben più noti ed apprezzati. E, poi, hanno sempre, come al solito, un vantaggio fantastico. Parliamo del loro prezzo che, in pratica, è davvero piccolissimo. Li pagate molto meno della metà.

Ed eccoci arrivati a quello che è il prodotto tecnologico di cui vogliamo parlarvi. Si tratta di qualcosa di molto, ma molto utile per i tanti utenti che realizzano dei video da condividere con altri utenti. In realtà, è qualcosa di importante anche per le videochiamate o anche per la lettura di un libro o per svolgere lavori minuziosi.

Da Digipower la soluzione perfetta per video e tempo libero.

Questa volta, vogliamo partire subito da quello che è il prezzo del prodotto fantastico in offerta. Sì, perché Lidl lo propone in vendita con il 35% di sconto a soli 12,99 euro. DI che cosa stiamo parlando? Beh, della Luce LED con caricatore wireless o luce per videochiamata flessibile prodotto proprio dall’azienda Digipower.

E’ un dispositivo pieghevole e gli utenti che ne entreranno in possesso avranno la possibilità di scegliere tra tre colori differenti, dieci intensità di luminosità differenti e tre modalità di luce. E’ perfetto per i vlogger, come abbiamo già avuto modo di accennare in precedenza. Questi, infatti, potranno realizzare i loro video, scegliendo l’atmosfera perfetta.

In più, dovete sapere che potrete utilizzarlo anche per ricaricare i vostri smartphone in modalità wireless. Insomma, si tratta di un device multifunzione che non dovrebbe mai mancare all’interno di un’abitazione. Ovviamente, come al solito, anche questo volantino ha una scadenza. Si potrà, infatti, approfittare di questa promozione solo fino a domenica 17 marzo.