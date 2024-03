LIDL cala l’asso: ecco i suoi auricolari blu in stile AirPods Pro, dall’audio HD, batteria infinita e Bluetooth | Tecnologia fenomenale a prezzo bassissimo

Ormai, Lidl, la grande catena di supermercati attiva nel settore discount, non vuole che si smetta che si parli di lei e, giorno dopo giorno, propone qualcosa di fantastico.

E, ovviamente, non stiamo affatto parlando di generi alimentari o prodotti per l’igiene e la cura dell’abitazione e del corpo degli utenti che, sempre in numero maggiore, scelgono i tanti negozi della catena presenti sul territorio, come loro punto di riferimento per i loro acquisti. Come ben sapete, infatti, da Lidl potrete trovare di tutto.

E quando parliamo di tutto, ci riferiamo a indumenti intimi e capi di vestiario. Ma anche ad attrezzature per il fai da te e per il giardinaggio ed anche ai vari dispositivi tech. E tutti questi, sono proposti in vendita, in offerta, a dei prezzi veramente stracciati. potrete trovarvi fra le mani uno di questi dispositivi che non hanno nulla da invidiare a nessuno.

Nemmeno a quelli ben più conosciuti. Ora, poi, è arrivata una promozione davvero fantastica. Ha come oggetto un gadget molto ricercato. Parliamo di auricolari Bluetooth che non hanno nulla da invidiare neanche agli AirPods di Apple. E per non parlare del prezzo. Pensate che è dieci volte minore rispetto a quelli maggiormente conosciuti.

Cuffie auricolari bluetooth con altoparlante Silvercrest: dispositivi super e prezzo bassissimo.

E dovete sapere che hanno anche la custodia. In più, c’é da segnalare che la colorazione principale ha delle tonalità molto, ma molto accese: è blu. Ovviamente, però, non è la sola. Si, perché potrete scegliere tra altre due. C’é la colorazione nera e la colorazione verde. Passiamo a quelle che sono le loro specifiche tecniche.

Questi auricolari sono compatibili sia con dispositivi iOS che con tutti i dispositivi Android presenti sul mercato. In più, hanno una portata del Bluetooth di ben dieci metri. Potrete interagire con loro tranite comandi vocali. Inoltre, questi dispositivi possono essere utilizzati sia con l’assistente virtuale di Apple, Siri, sia con l’Assistente di Google.

E non finisce assolutamente qui. Sì, perché dovete sapere che questi auricolari possono essere anche utilizzati come altoparlanti. Potrete, così, utilizzarli per riprodurre la vostra musica preferita, quella che vi piace di più. Inoltre, ha ben sei ore di autonomia in utilizzo continuo. Quando, poi, si parla di garanzia, Lidl non ha eguali.

Infatti, come tutti gli altri dispositivi della Silvercrest, il suo marchio di dispositivi tech, anche questo dispositivo ha una garanzia di tre anni. Infine, il prezzo è davvero imbattibile. Pensate che potrete farli vostri a soli 24,99 euro, anziché 29,99 euro, con uno sconto del 16%. Bisogna, però, fare molto presto, perché scadono domenica 17 marzo.