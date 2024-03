Apple è ufficiale: arrivano i nuovi modelli con Chip M3 allo stesso prezzo degli attuali | Non prendere fregature, passa al nuovo

Dopo un periodo no che potremmo anche definire, senza alcun timore di essere smentiti, catastrofico, nefasto, Apple vuole riprendersi la scena.

E lo vuole fare, lanciando sul mercato dei dispositivi da paura, più performanti, più veloci, più potenti. Conosciamo tutti le vicissitudini che hanno reso l’azienda di Cupertino più vulnerabile così come tutti i prodotti del suo ecosistema. I bug, le vulnerabilità e, finanche, dei trojan sviluppato per i suoi sistemi operativi, in particolar modo quello relativo agli smartphone dell’azienda, gli iPhone.

Insomma, come ben sapete testato un periodo particolarmente nero per l’azienda. Ora, però, è pronta a rilanciarsi, sfornando dei dispositivi totalmente nuovi, migliorati che saranno in grado di fare la differenza all’interno di questo panorama. E di device in arrivo o arrivati già sui mercati ne possiamo annoverare tantissimi. Pensiamo, ad esempio, agli iPad di undicesima generazione o agli iPad mini di settima generazione.

Questi ultimi, in particolare saranno ancora più potenti grazie al chip A17 Bionic che ha fatto il suo debutto los corso settembre sulle versioni Pro e Pro Max di iPhone 15. Anche gli iPad Air avranno un nuovo chip. Si, perché ci sarà il chip M2 a fare bella mostra di sé e a renderli più potenti e performanti. Infine, secondo quanto riportato arriverà una versione Pro da paura, da fare girare la testa.

Si, perché saranno dotati del potentissimo chip M3. Ma, attenzione, perché non sono solo questi device ad essere stati incaricati dall’azienda guidata da Tim Cook di meravigliare gli utenti. Sono arrivati, infatti, dei dispositivi in grado di fare viaggiare tutti con la fantasia. Si tratta, infatti, di qualcosa di eccezionale che segna un taglio netto col passato. Ed il protagonista principale è sempre lui: il chip M3.

Ecco i nuovi MacBook Air: design e potenza ai massimi livelli!

E dovete sapere che sono già pronti per essere ordinati. L’arrivo ufficiale, però, è previsto per l’otto marzo 2024. Saranno due le versioni acquistabili, una da 13” ed una da 15”. Ed entrambe, dovete sapere che avranno in dotazione il chip M3. Ma, ovviamente, Apple ha fatto anche molto, ma molto di più. Il display di questi portatili è un Liquid Retina. Inoltre, anche il loro design testato modificato.

Si, perché sono sottili e leggeri. Inoltre, poi, dovete sapere che gli utenti che ne entreranno in possesso avranno anche la possibilità di collegare contemporaneamente altri due monitor esterni, finanche in 6k, ai Pc in questione. Per non parlare della tecnologia Wi-Fi implementata. Si, perché dovete sapere che sarà molto più potente e, soprattutto, molto più veloce, ben 2 volte in più.

Inoltre, la batteria è in grado di resistere ben 18 ore consecutive. I colori disponibili sono argento, mezzanotte, grigio siderale e galassia. Per quanto riguarda i prezzi di questi device, quello da 13” ha un costo che parte dai 1349 euro, mentre quelli da 15”, invece, parte dai 1649 euro.