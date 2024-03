OK Google: il sistema non funziona e va in tilt | Cosa devi fare subito

Scopri come risolvere i problemi e ripristinare il funzionamento di ” OK Google” e degli altri dispositivi connessi.

“OK Google” è diventato un mantra quotidiano per milioni di persone in tutto il mondo. È il comando che ci permette di accedere all’Assistente Google, di chiedere informazioni, di controllare i dispositivi connessi e molto altro ancora.

Tuttavia, cosa succede quando questo sistema, su cui ci affidiamo così tanto, inizia a dare problemi? Se ti capita di dire “OK Google” e il tuo dispositivo non risponde, oppure, l’assistente virtuale di Google non capisce i tuoi comandi o esegue azioni errate, niente panico! Sei nel posto giusto.

In questo articolo, ti mostreremo alcuni semplici passaggi per risolvere i problemi più comuni relativi a “OK Google” e far funzionare di nuovo correttamente il tuo assistente.

Cosa fare se “OK Google” non funziona

Se ti trovi di fronte a un muro con “OK Google” che non risponde sul tuo dispositivo Android, la soluzione potrebbe essere più semplice di quanto pensi. Prima di tutto, assicurati che l’Assistente Google, Hey Google e Voice Match siano attivati sul tuo telefono o tablet Android. Basta aprire l’app Assistente Google e cliccare su “Impostazioni assistente”. Poi scegli “Impostazioni più usate” e tocca Voice Match: qui potrai attivare OK Google e configurare Voice Match e risolvere il problema in un batter d’occhio.

Invece, se sei un utente di iPhone o iPad e incontri problemi simili, il processo è leggermente diverso. Apri l’app Google, in basso, tocca Altro, poi Impostazioni e poi Voce. Ora, attiva l’hotword “Ok Google“. Per sapere se il problema è stato risolto, di’ “Ok Google“.

Risolvere i problemi di “OK Google” su altri device

Un’altra situazione comune è quando gli altoparlanti, gli smart display o gli orologi smart sembrano non funzionare correttamente con “Ok Google“. In questi casi, assicurati che il dispositivo sia collegato e acceso, controlla la connessione Internet e verifica di essere connesso alla stessa rete Wi-Fi del tuo dispositivo mobile. Poi, verifica che il microfono sia attivo.

Per gli altoparlanti, gli smart display o gli orologi smart, controlla l’interruttore del microfono sul retro del dispositivo. Per i dispositivi Google Home, assicurati di aver attivato il microfono tramite il tasto apposito sul retro dell’altoparlante.