Voci del Web: una nuova congettura parla di chiusura di Instagram per due mesi per rinnovare l’App | Ecco cosa c’è di vero e quando accadrà

Come al solito, quando si è famosi, sul web circolano voci, indiscrezioni, notizie, vere o false che esse siano, e che vanno a destabilizzare l’ambiente circostante.

E questa volta, le voci che girano, riguardano la famosissima piattaforma social di proprietà di Meta, Instagram. Sì, avete capito benissimo. Quest’ultima, in questo periodo, è oggetto di rumors circa la sua chiusura. Attenzione, però, questa chiusura dovrebbe essere soltanto momentanea e non definitiva, ma la notizia sta già facendo disperare in molti.

Sì, perché, ormai, tra utenti e Instagram, si è creata una vera e propria dipendenza. Sono tantissimi gli utenti che, ogni giorno ed a qualsiasi ora, sono lì, con gli occhi incollati allo schermo del proprio dispositivo alla ricerca del più bel contenuto condiviso dagli altri. Possono passare anche diverse ore prima di raggiungere questo obiettivo.

Ecco perché nessuno, tra gli utenti che già sono venuti a conoscenza di questa triste notizia, riesce a comprendere come potrà stare per qualche mese senza Instagram. Ma da dove è venuta fuori questa notizia? Da altre piattaforme social. Sì, in particolar modo da X e TikTok, luoghi in cui, alcuni utenti, hanno condiviso post e video circa la chiusura.

In particolar modo, molti parlavano e parlano tutt’ora, di una chiusura momentanea, di soli due mesi, e soltanto sul territorio Europeo. Questa decisione, ovviamente, sarebbe stata presa dall’azienda proprietaria, ovvero Meta. ma quanto c’é di fondato? E’ reale o meno tutto ciò che sta circolando in rete in quest’ultimo periodo?

Quanto c’é di reale nella notizia della chiusura di Instagram per due mesi?

Innanzitutto, c’é da dire che post e video sui vari social sono diventati sempre più insistenti nell’ultimo periodo. Questa notizia, però, è stata catapultata s queste piattaforme dopo che alcuni siti web l’hanno pubblicata. Ovviamente, ha avuto grandissima risonanza mediatica e sono stati molti coloro i quali l’hanno condivisa a più non posso.

Ma sono notizie fondate o si tratta soltanto di voci, di rumors a cui non bisogna dare retta? Beh, la risposta è molto semplice e siamo sicuri che vi stupirà. Alle notizie sul web e sui vari social in giro, non fa eco nessuna comunicazione ufficiale dell’azienda di Zuckerberg, Meta. Quindi, possiamo dire che non c’é nulla di cui preoccuparsi.

E non temiamo alcuna smentita. Instagram non chiuderà in Europa per due mesi. Gli utenti potranno continuare a pubblicare i propri contenuti in piattaforma e potranno continuare a visionare quelli proposti dagli altri utenti. Il nostro suggerimento è quello di ponderare bene le notizie che arrivano e di non dare peso alle fonti poco attendibili.