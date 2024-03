Instagram Friend Map: sembra un gioco tanto carino in verità è un mostro divora privacy che vi espone a rischi | Siamo tutti esposti

Era il 6 ottobre del 2010 quando Instagram ha fatto la sua prima apparizione in pubblico e da quel momento ne ha fatta di strada tra alti e bassi.

Al momento, infatti, in tutto il mondo questa piattaforma social conta ben oltre 4 miliardi di utenti. Ed anche in Italia il trend è davvero altissimo. Pensate che nel nostro paese sono 25 milioni coloro che hanno un account personale su questo Social e lo utilizzano stabilmente ogni giorno. Certo, non tutti questi utenti pubblicano contenuti. Sono molto anche coloro che sbirciano soltanto ciò che viene inserito in piattaforma.

Ci si perde completamente a scrollare foto, video, Reels. Non ci si riesce a staccare. Certo, non sono mancate, negli anni, varie polemiche, rimostranze, a cui, però, la piattaforma ha saputo reagire. E, seppur prendendo qualcosa in prestito qua e là, ha saputo dare la sua impronta alle novità arrivate. Pensiamo, ad esempio, alle Stories che, all’inizio, hanno ricordato una delle caratteristiche di Snapchat.

E, poi, ecco i Reels che strizzano l’occhio ad una delle piattaforme ad oggi maggiormente utilizzate. Parliamo, come avete avuto modo di intuire, di TikTok. E si potrebbe andare avanti ancora per molto tempo. Si, perché è stato preso di mira anche BeReal, una delle piattaforme più giovani esistenti. Nonostante tutto, però, il successo di Instagram è innegabile. Si, perché è tangibile e l’elevato numero di utenti ne è la prova.

Ora, c’è una novità in piattaforma, anch’essa presa in prestito da un altro social, che sta dividendo gli utenti. O meglio, sta dividendo le loro opinioni scatenando un acceso di battito tra chi la apprezza e chi, invece, teme per la tutela della propria privacy. Inoltre, questi ultimi pensano possano esserci dei risvolti negativi e dei rischi legati all’arrivo in piattaforma di questa nuova funzionalità.

Friend Maps di Instagram sta già facendo parlare di sé!

E, diciamoci la verità, non poteva essere altrimenti. Si, perché si tratta di una funzionalità presa in prestito da Snapchat e che può portare gli utenti ad essere vittime di rischi seri. E non parliamo solo della loro privacy, ma anche della loro sicurezza. In pratica, questa novità in piattaforma farà in modo che tutti possano controllare, monitorare gli spostamenti di altri utenti.

Sono molto gli utenti che già si sentono minacciati da questa. Ebbene sì, perché può essere utilizzata per controllarli. Chiunque lo potrà fare. Gli utenti su questa mappa, potranno dare indicazioni ad altri circa dei posti nuovi da conoscere, nuovi ristoranti , nuovi negozi. Ed inoltre, potranno lasciare recensioni visibili. Insomma, i loro spostamenti saranno alla mercé di tutti.

Certo, la possibilità di entrare in modalità invisibile c’è, esiste, così come esiste la possibilità di non rendersi visibili a tutti, ma di scegliere chi potrà farlo. Resta, però, ovviamente, il dubbio sulla necessità di una funzionalità del genere su una piattaforma social come Instagram che è nata per condividere stati d’animo, bellezze paesaggistiche sotto forma di foto e video.