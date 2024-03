Busta Paga: per tutti questi italiani la sorpresa non è da poco, sono tanti euro in più | Nessuno si sentirà più in difficoltà

In un contesto socio economico molto difficile come è quello in cui stiamo vivendo, le buone notizie sono così poche che sembra strano leggerle.

Ed è stranissimo venire a conoscenza di un vero e proprio regalo in busta paga per i tanti cittadini che, al momento, si trovano a fronteggiare una situazione di enorme difficoltà economica. Conosciamo tutti quelli che sta accadendo da quasi quattro anni, ormai. Ci si è ritrovati letteralmente catapultati in un mondo fatto di aumenti drastici di tutti i beni e di tutti i servizi, ad iniziare dai generi alimentari.

Questo hanno visto lievitare i loro prezzi che hanno reso proibitivo il loro acquisto. E, come non menzionare i carburanti. Ancora oggi ci si ritrova a fronteggiarne gli aumenti indiscriminati. Ed ancora potremmo andare avanti parlando anche delle tariffe telefoniche sia di rete fissa che di rete mobile. Ci sono state, infatti, delle rimodulazioni unilaterali dei contratti, come voi ben sapete.

Ed alcuni provider hanno inserito anche la cosiddetta clausola inflazione. Quest’ultima, poi, è responsabile dell’assottigliamento dei conti correnti degli italiani. Insomma, la situazione è drammatica e lo diventa ancora di più se si pensa a quanto siano aumentate le bollette di acqua, luce e gas. Per quest’ultimo, poi, la Commissione Europea ha lanciato un nuovo allarme aumenti entro fine anno, l’ennesimo.

Ecco perché le belle notizie che arrivano non sembrano assolutamente vere. Non sembra più possibile che arrivino a portare una ventata di aria fresca. Eppure, nonostante la fortissima sorpresa è così e sono tanti gli italiani che ne possono beneficiare. E tutto ciò avviene in busta paga. Finalmente per questi cittadini è arrivata nuovamente l’ora di sorridere alla vita.

Ben 387 euro in più in busta paga: non è uno scherzo né un errore.

Ebbene sì, non si tratta affatto di errori o scherzi, ma di un serio aiuto ai tanti cittadini all’interno della busta paga a partire già da questo mese. Ed ecco apparire una bella cifra in più all’interno dello stipendio solito. Si tratta del bonus dipendenti e, per usufruirne c’è bisogno di soddisfare alcuni requisiti. Essendo un bonus dipendenti, va da sé che i lavoratori autonomi non possono percepirlo.

Inoltre, dovete sapere che è tutto legato all’IRPEF versata dai contribuenti. E c’è una categoria di dipendenti che potrà ottenere il massimo contributo erogabile. Sono coloro che hanno un reddito che non supera la soglia dei 15 mila euro con coniuge e figli a carico. Per questi cittadini bisogna sommare 1200 euro del rapporto integrativo, 1955 euro delle detrazioni, 690 euro per il coniuge a carico ed 800 euro per ogni figlio.

Si arriva intorno ai 5 mila euro totali. Il che vuol dire che, ogni mese, si potrà percepire una somma maggiorata di quasi 500 euro in busta paga. Un vero e proprio regalo che consentirà alle finanze familiari di tirare un sospiro di sollievo. Grazie a questa novità prevista nella Legge di Bilancio, non bisognerà più rinunciare a tutto ciò che fino ad ora poteva essere soltanto un sogno per tutti.