Case in rendita: ecco come e quando conviene investire nel mattone per regalarsi una rendita a vita | Fai attenzione a queste varianti

La casa di proprietà è, da sempre, il pallino principale di numerosissimi cittadini italiani che in questi anni hanno fatto una vera e propria corsa agli acquisti.

Ovviamente, non parliamo solo della casa in cui vivere con la propria famiglia, ma anche di case acquistate come investimento per il futuro. E, per quest’ultimo, parliamo sia di quelle che si vogliono fittare sia di quelle acquistate a prezzi bassi e rivenduti a prezzi altissimi. Quando si parla di case in rendita, si parla proprio delle abitazioni che vengono affittate e dalle quali si ricava.una ulteriore entrata.

Molte, poi, vengono fittate vita natural durante. E queste risultano diventare una cifra economica importante che accompagna economicamente la vita di tutta la famiglia. Nel tempo, però, non è sempre stato fruttuoso possedere case del genere. Anzi, molte volte è risultato essere anche più dispendioso. O meglio, il fitto che si percepiva serviva a malapena a coprire le spese necessarie.

Pensiamo, ad esempio, al periodo che va dal 2008 al 2015. Ci fu una crisi economica globale pazzesca che fece crollare di molto il costo degli immobili ed anche degli affitti. Ma, di contro, si ebbe un aumento spropositato per i proprietari di casa riguardante beni e servizi. Anche il periodo precedente, che parti dal 2001, non era stato più così favorevole. Andò meglio dal 1966 al 2000.

C’erano le premesse di una crescita economica importante che, poi, termino con l’avvento dell’euro. Insomma, possedere un’abitazione per costruirsi una rendita che possa donare sicurezza e stabilità economica, dipende dal periodo in cui si vive. Ci sono delle varianti da attenzionare per decidere se lanciarsi in un investimento del genere.

Ecco quando fare questo passo importante e come farlo!

Come abbiamo avuto modo di accennare in precedenza, avere una casa di proprietà è sinonimo di tranquillità. Lo è sempre stato in realtà. Poi, sono molto coloro i quali pensano che si possa investire sul mattone come un investimento. In pratica, si acquista una nuova casa non per abitare al suo interno, ma per fittarla in modo da aver una entrata ulteriore alla fine del mese.

Purtroppo, però, non si tratta sempre di un affare, anzi. Bisogna stare attenti ad alcuni parametri che variano costantemente. Innanzitutto, per fortuna, l’IMU non si paga più sulla prima casa. Ma sulle seconde case si ed è un parametro da tenere presente quando si vuole fittare. Poi, c’è l’imposta di registro e di bollo, la cedolare secca Irpef sugli affitti, l’IVA ed anche la tassa rifiuti.

Per non parlare, poi, delle spese di mantenimento e manutenzione degli immobili di proprietà. Queste ultime sono aumentate anche grazie alla crisi economica ed all’inflazione. Purtroppo, però, per i proprietari degli immobili, tutto ciò non ha fatto sì che aumentassero gli affitti. Di contro, molto spesso, ci si trova anche in difficoltà nel momento in cui ad un fitto basso, corrispondono spese ed oneri molto alti. Insomma, prima di pensare ad un’azione del genere, bisognerebbe pensarci su due volte.