Motorola inventa lo smartphone transformers: da tablet a braccialetto in solo due mosse | È il primo al mondo a farlo (e così bene)

Sembrano andare di moda i telefoni ripiegabili; dopo un lungo periodo che non vi erano novità di questo fronte ora le principali aziende si muovono con impeto, cercano ciascuna di strappare l’esclusiva di un telefono flessibile, capace di avvolgere ed essere avvolto, lontano dalle ‘mattonelle’ alle quali siamo oggigiorno abituati.

E’ decisamente il nuovo trend, l’idea piace e non poco; sebbene sul fronte generale dei consumatori ancora si ignora se il cellulare ripiegabile possa essere un prodotto vendibile o meno. Non sembra esserci, a questo proposito, l’esigenza di avere un telefono ripiegabile o deformabile; però si sta cercando di crearne artificialmente il bisogno. E’ successo altre volte; prodotti che assolvono a desideri che nemmeno si conosceva.

Una delle tante a toccare l’argomento è la Motorola, la quale ha presentato un nuovo dispositivo di telefonia proprio al Mobile World Congress di Barcellona. Sebbene non sia importante quanto le grandi fiere tecnologiche americane, il Mobile World Congress è comunque un’importante novità. Barcellona e la Spagna sono piuttosto attive nell’ambito tecnologico; assieme alla Francia hanno un ammirevole numero di start up.

Ma che cosa propone Motorola? Si tratta di un telefono che si può ‘curvare‘, indossare direttamente sul polso. La sensazione, stando ai primi testimoni, è piuttosto piacevole, certo non invasiva; però – di nuovo – a che serve? Non se ne avverte un immediato bisogno.

In ogni caso, stando a Motorola, è solo un prototipo; niente più che un esempio funzionale di come dovrebbe essere usato un cellulare pieghevole. In teoria però dovrebbe entrare in produzione – ed essere venduto – già nel corso del 2024. Probabilmente differirà dal prototipo sotto diversi aspetti; però non è detto, vi potrebbe assomigliare specie nella forma e nell’aspetto generale.

Le caratteristiche dell’innovativo telefono di Motorola, tutti gli elementi distintivi

Definito ‘bendable‘ (letteralmente: pieghevole) Motorola ha una certa esperienza nell’ambito, ad esempio aveva provato a proporre più volte, con diversi gradi di insuccesso, a proporre portatili e notebook pieghevoli; monitor flessibili, ripiegabili, disponibili altrove. Una soluzione, secondo l’azienda, per risparmiare spazio. In particolare si aveva lavorato sulla flessibilità dei monitor.

Motorola ha inoltre applicato al cellulare in questione l’intelligenza artificiale generativa; infatti il nuovo modello propone di volta in volta uno sfondo adatto, utile per non stonare con il look generale. Occorre prima far un selfie che includa i propri abiti attuali, poi aspettare qualche secondo; infine l’IA produrrà un tema in linea con la proposta.

Ma perchè lo sfondo sarebbe così importante, così vitale per un cellulare del genere? Essendo un telefono quasi completamente composto dallo schermo, indossabile sul polso, è vitale che consenta di avere un colore ‘in tono’ con gli abiti che si indossano. Da qui l’idea di sfruttare l’IA Generativa, onde avere uno sfondo sempre adatto alla propria collezione sartoriale.