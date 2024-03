Ritrovarsi una piccola fortuna senza saperlo: ecco il segreto “in 5 mosse” per avere ogni anno un capitale da utilizzare | Più facile di quanto immagini

Diciamoci la verità, il momento storico che si sta vivendo non è affatto dei migliori con la crisi economica e sociale che attanaglia tutti da tempo.

Conosciamo bene la situazione drammatica che vessa numerosissime famiglie. I prezzi di tutti i beni e di tutti i servizi sono aumentati a dismisura, a partire dalle bollette della fornitura di energia elettrica, del gas e della fornitura idrica, passando, anche, per tutti i beni di prima necessità. Ovviamente, in un contesto difficile come questo, l’obiettivo primario di tutte le famiglie italiane è, senza ombra di dubbio, il risparmio.

Sul web se ne trovano tanti di consigli utili a fare sì che si possa ottenerlo. Certo è, però, che non tutti funzionano. Anzi, in alcuni casi si ottiene l’esatto opposto. Si finisce, infatti, col depauperare ancora di più le finanze familiari. Ecco perché siamo qui a volervi fare dei consigli su come riuscire a mettere da parte un bel gruzzoletto alla fine dell’anno, in pochissime e semplicissime mosse.

Si, avete capito benissimo. Non è affatto difficile farlo ed in più, bastano soltanto 5 mosse. Più veloce di così non si può fare nulla. Tenete bene a mente questa lista di suggerimenti perché vi tornerà sicuramente utile e voi tornerete a ringraziarci per il capitale che avrete messo da parte in pochissimo tempo. Sono tutti suggerimenti relativi alla vostra abitazione.

In un solo anno un risparmio da paura: 5 mosse geniali da fare.

E partiremo dall’energia elettrica, passando per il gas, la spesa intelligente, la salute di tutti i componenti del nucleo familiare, fino alle pulizie. Ed inizieremo subito dalla spesa. La prima cosa da fare, in questo caso, è decidere quanto spendere, mettere un tetto massimo alla spese. In più, bisogna conservare tutti gli scontrini per poter capire in che modo poter risparmiare il mese successivo. Meglio, poi, non andare sempre al ristorante.

Passiamo, ora, alla salute vostra e dei vostri cari. Quando ci si ammala c’è bisogno di medicinali ed integratori che vanno ad incidere non poco sulle finanze della famiglia. Per prevenire i malanni, meglio fare pasti salutari ed una sana attività fisica. Magari, potrete anche optare per una passeggiata. Anche le pulizie in casa possono costare un occhio della testa. Per evitare esborso enormi, meglio utilizzare panni in microfibra.

Questi possono essere utilizzati più volte. Inoltre, sarebbe ideale optare per ingredienti naturali come aceto e bicarbonato diluendoli con acqua. Infine, dedichiamoci al consumo di gas ed energia elettrica. Per quanto riguarda il consumo di gas, questo può essere ridotto, impostando, ad esempio, i termostati dei termosifoni alla temperatura di 20 gradi centigradi. Dovete sapere, però, che anche il gas usato per cucinare è tanto. Il consiglio è quello di cuocere i cibi a fuoco lento.

Infine, diamo uno sguardo ai modi per risparmiare sui consumi di energia elettrica. Bisogna optare per elettrodomestici in classi energetiche alte ed ovviamente non utilizzarli mai quando non sono pieni. Anche per le lampadine a basso consumo energetico svolgono il loro compito in maniera egregia. Pensate che se riuscirete a seguire questi consigli, potrete avere un risparmio di oltre 1500 euro alla fine dell’anno. E ciò vale per una famiglia di sole tre persone.