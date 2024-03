Matrimonio, questo è davvero da Guiness dei record: lei una donna sexy, lui una AI | Celebrato il primo assoluto nella nostra Storia

Di matrimoni, nel mondo, ce ne sono stati tanti e tanti altri ce ne saranno ancora nel corso dei secoli ed ovviamente non tutti sono uguali.

Si, perché anche le cerimonie sono diverse in base al credo religioso degli sposi ed anche in base al rito scelto, se civile o religioso. Insomma, nessun matrimonio è uguale ad un altro e neanche la sua storia. Ora, non ci metteremo qui a disquisire sulle motivazioni che spingono i cittadini a sposarsi. Anche perché, dovrebbe essercene una soltanto: l’amore. Ma in molti casi non è così, è più complicato.

Pensiamo, ad esempio, ad una coppia che, lo scorso anno, ha voluto sposarsi poiché c’era di mezzo la vita di uno dei due sposi. L’uomo era gravemente malato ed aveva ancora pochissimo tempo fa vivere. Così, è stato organizzato, di fretta e furia, un matrimonio religioso in casa per sigillare l’amore, puro, erano, non scalfibile tra le due persone. Ovviamente, non tutte le storie sono come questa, anzi, ce ne sono anche di molto strane.

Dovete sapere, infatti, che, nel corso del tempo, sono stati celebrati matrimoni davvero stranissimi. C’è chi ha sposato un manichino, chi il proprio pupazzo con cui viveva sin da quando era in fasce. Insomma, è qualcosa di bizzarro così come lo sono le motivazioni che spingono a farlo. Ora, però, è giunta una notizia davvero assurda. È qualcosa che entrerà nei libri di storia.

La protagonista in assoluto è una donna spagnola che si è spinta molto in avanti, sfidando alcune regole non scritte della società odierna. È qualcosa che ha destato molto scalpore e, nonostante sia qualcosa avvenuta da poco, sono già tanti che ne parlano, discutono e si interrogano se sia o meno una cosa possibile. Eppure, sembra che lei sia molto, ma molto felice.

Alicia Framis: la donna che ha sposato l’Intelligenza Artificiale.

È una storia alquanto bizzarra, è vero, ma dovete sapere che noi non ci siamo inventati assolutamente nulla. In pratica, questa donna ha sposato e vive con un ologramma che è stato creato proprio dall’Intelligenza Artificiale. Ed il suo nome è AiLex. Vive con lei, cucina, discute con sua moglie, guarda la TV, passeggia. Insomma, fa tutto ciò che fanno i mariti. Ah, dimenticavamo. Aiuta anche nelle faccende domestiche.

Attenzione, però, perché la protagonista della storia è un’artista spagnola che non è nuova a performance bizzarre. Quella precedente riguardava un suo matrimonio con un manichino. Ora, con questa sua nuova idea, vuole smuovere le coscienze ed iniziare a battere su quella che è la possibile interazione di coppia tra esseri umani ed Intelligenza Artificiale.

Anche perché sono molti gli esperti che ritengono maturi i tempi di incontri, relazioni amorose e sessuali, tra esseri umani e robot che, ormai, hanno fatto il loro ingresso in società. Questi esperti, inoltre, non pensano sia impossibile che entro il prossimo 2050, un matrimonio tra un essere umano ed un robot umanoide possa essere la normalità.