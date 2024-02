LIDL che straccia Mediaworld e gli altri: ecco la sua Soundbar ad un prezzo regalo | Tutta un’altra musica

Lidl non vuol smettere di stupire gli utenti ed ora, con un colpo di genio, va all’attacco delle grandi catene di distribuzione come Mediaworld.

Si, avete capito benissimo. Ora, l’oggetto del desiderio di tantissimi utenti sarà la sua Soundbar ad un prezzo mai visto prima. Nel corso di questi ultimi mesi, anzi, nelle settimane precedenti, abbiamo passato in rassegna ciò che la grande catena di supermercati, attiva nel settore discount, ha proposto sia nel settore fai da te, sia nel settore tech. Ed abbiamo potuto capire le caratteristiche dei prodotti, ma non solo.

Queste sono davvero impressionanti e non hanno nulla da invidiare ai prodotti dei grandi marchi maggiormente conosciuti. Ma c’è qualcos’altro che non deve assolutamente temere. E parliamo dei prezzi. Si, perché nonostante siano prodotti validissimi in grado di competere con quelli più sponsorizzati, vantano anche dei prezzi davvero assurdi, irrisori. Pensiamo, ad esempio al Bimby di Lidl.

Ha tantissime funzionalità, funziona wireless, ha tantissimi accessori e costa solo 400 euro. È una cifra impensabile per un prodotto del genere. Ci si può soltanto meravigliare, non credete? E la stessa reazione la si avrà una volta conosciuti prezzo e caratteristiche della Soundbar che, proprio in questi giorni, Lidl propone a tutti gli utenti. Non ne potrete più fare assolutamente a meno.

Altoparlante Soundbar Bluetooth Silvercrest: prestazioni al top, ma prezzo bassissimo!

Si tratta di un prezzo davvero mai visto prima. È un’offerta pazzesca che vi farà girare letteralmente la testa. Può essere utilizzato sia con i vostri Smart TV che con gli impianti stereo. Ma potrete associarlo anche ai vostri device mobili come smartphone e tablet, ad esempio. E tutto questo avverrà magicamente grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0. È composta da due casse da ben 17 watt.

Inoltre, c’è il subwoofer 35-W-RMS integrato. Avrete, poi, a disposizione ben quattro modalità di equalizzazione. Si parte dalla Movie, per arrivare alla Music, alla Dialog, fino ad arrivare alla 3D. E, poi, in dotazione nella confezione c’è tantissimo. Ovviamente, non possono mancare certamente, le istruzioni di utilizzo ed anche la guida rapida alla conoscenza di questo dispositivo.

Passiamo, adesso, ai cavi. Troverete un confezione il cavo ottico ed il cavo HDMI, entrambi da un metro e mezzo. Inoltre, poi, troverete anche il cavo adattatore. C’è anche il connettore jack da 3,5 millimetri ed ovviamente anche tutto il kit per fissarlo, ad esempio, alla parete della vostra stanza. E non finisce assolutamente qui.

Oltre tutto ciò, avrete anche un telecomando per dare degli input anche a distanza che funziona con batterie. Queste, poi, sono incluse nella confezione originale. Il costo? Beh, si tratta di qualcosa di assurdo, dato che, al momento si trova proposto in offerta a soli 49,00 euro anziché 79,00 euro. Il problema è che bisogna assolutamente sbrigarsi dato che il volantino di Lidl scade a brevissimo,il prossimo 3 marzo.