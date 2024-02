Temu che sorpresa: ecco 5 gadget assurdi ad un prezzo davvero sconvolgente | Tecnologia pratica ed economica per tutti i gusti

E’ arrivata dalla Cina da poco più di un anno e mezzo, ma sin da subito è diventata una delle piattaforme e-commerce più popolari.

Sì, da luglio del 2022, anche nel nostro paese impazza la Temu mania. Su questa piattaforma ci si può trovare di tutto e di più, ma a prezzi scontatissimi. Certo, non sono mancati problemi. Pensiamo, ad esempio, alla diatriba con Shein sia per violazione del copyright, sia perché, attraverso gli influencer, avrebbe manipolato la volontà degli utenti.

E lo avrebbe fatto per dirottare gli utenti all’interno del proprio negozio ai danni di Shein. E, poi, sono stati tantissimi gli utenti, soprattutto nel primo periodo, che lamentavano la scarsa qualità dei prodotti o il fatto che potessero essere obsoleti. Superati questi scogli anche in maniera brillante, Temu continua a proporre prodotti assurdi a dei prezzi davvero stracciati.

E, proprio in questi giorni, ci sono delle promozioni davvero fantastiche che non bisogna assolutamente perdere. Sono ben cinque i gadget che sono finiti sotto la nostra lente di ingrandimento e di cui vogliamo parlarvi. Sono interessanti al pari dei costi ai quali sono proposti in vendita a tutti gli utenti. Diciamo che c’é l’imbarazzo della scelta.

Temu offre tecnologia a dei prezzi irresistibili!

Lo abbiamo già accennato che sono cinque i gadget che ci hanno incuriosito e di cui abbiamo sentito bisogno di parlarvi. Iniziamo subito con il primo. Si tratta di un localizzatore GPS, grazie al quale nessuno rischierà di perderà alcun oggetto o altro dispositivo a cui viene associato. Pensiamo, ad esempio ai portafogli, alle auto o anche agli amici a quattro zampe.

E’ disponibile in tantissime varianti di colore, dal rosa al verde fino ad arrivare al blu, al giallo e tanti altri colori. Il suo costo? Soltanto 1,88 euro. Se, poi, siete alla ricerca di caricatore wireless, sappiate che ne troverete uno, compatibile con iPhone, smartphone Samsung, Xiaomi a soli 3,59 euro. Anche in questo caso potrete scegliere tra più colorazioni diverse.

Con soli 2,06 euro, poi, potrete accaparrarvi una striscia led da mettere dietro al vostro Smart Tv. Ovviamente, potrete decidere di decorare anche una delle vostre stanze con questo prodotto. Nella confezione c’é anche un telecomando che vi garantirà il cambio colore. C’é, poi, un gadget, compatibile sia con dispositivi Android che con quelli iOS.

Parliamo di Auricolari wireless super resistenti anche sotto la pioggia. Anche in questo caso il loro costo è davvero assurdo. parliamo di soli 3,97. Ed infine, la chicca delle chicche! Parliamo del Supporto universale per smartphone da letto. Si può allungare fino a 80 cm, ha una struttura robusta e, poi, è snodabile. Il suo costo? Beh, lo farete vostro con soli 6,48 euro!