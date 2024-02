Ferro da stiro: se si occludono i pori è colpa di questo prodotto che usi | Risolvi in un baleno senza acquistarne uno nuovo o prodotti costosissimi

In casa ci sono tantissimi prodotti tech che vengono in aiuto di quanti la vivono ogni giorno e che hanno necessità di sbrigare le faccende domestiche.

Ormai non è più immaginabile una vita senza i vari elettrodomestici presenti nelle abitazioni, senza le TV o gli smartphone. E che dire dei laptop e dei PC? Insomma, si può dire che ci sia una sorta di dipendenza tra gli esseri umani ed i dispositivi tecnologici che hanno semplificato, e non poco, la vita di tutti nel mondo. Ovviamente, hanno un costo. E non parliamo solo di quello relativo all’acquisto.

Consumano energia e sappiamo tutti quanto il costo di quest’ultima sia arrivato alle stelle! Ed anche il protagonista del nostro discorso, ovvero il ferro da stiro, ha i suoi consumi che non sono affatto bassi. Ma questo è totalmente un altro discorso. Noi vogliamo focalizzare l’attenzione su alcune problematiche che possono sorgere utilizzandolo in maniera costante per rendere i capi di abbigliamento pronti ad essere indossati.

E c’è da dire che i problemi non sono affatto pochi. In particolar modo, è la piastra, in acciaio o ceramica che essa sia, a poter sperimentare i problemi più grandi ed anche con maggiore frequenza. Tra i tanti, possiamo vedere la comparsa di macchie di bruciato su di essa. Queste impediscono le normali operazioni di stiratura poiché sembra che la piastra si attacchi sui vari indumenti.

In questo caso, ad esempio, si può risolvere il problema con un panno imbevuto in un intruglio composto da acqua calda, aceto e sale grosso. Si può anche utilizzare il limone al posto dell’aceto. Ma quando si chiudono i suoi pori? Beh, in quel caso la storia diventa davvero difficile. Sono molti quelli che optano per un ferro da stiro nuovo, ma dovete sapere che non è affatto la scelta giusta!

Il calcare è il nemico numero uno, ma può essere sconfitto velocemente ed anche in maniera economica.

Ebbene sì, non c’è riassunto migliore di questo. Sono molti gli utenti che, quando il proprio ferro da stiro inizia ad avere dei problemi, optano per deporlo nella loro confezione e portarlo all’isola ecologica. Ciò vuol dire che bisogna acquistarne uno nuovo per poter stirare indumenti e biancheria. E la conseguenza è, difatti, una spesa ulteriore che va ad appesantire ulteriormente le finanze familiari.

Altri, invece, si adoperano per fare sì che i pori vengano disotturati. C’è, però, da dire che, in molti casi, si utilizzano prodotti sbagliati che vanno ad accentuare la problematica anziché risolverla. I fori si otturano a causa del calcare ed è questo che bisogna assolutamente rimuovere. Mai utilizzare il bicarbonato che non scioglierà via il calcare e non utilizzare le spugne metalliche. Queste andranno a peggiorare la situazione.

Noi vi sconsigliamo anche di utilizzare prodotti chimiche che, spesso, risultano essere abrasivi. Sono due i prodotti migliori sui quali dover puntare assolutamente. Il primo è l’aceto bianco ed il secondo è l’acido citrico. Basterà versare un po’ di uno di questi due prodotti su un panno in microfibra ed il gioco è fatto. Oltre a togliere le macchie di bruciato dalla piastra, né rimuoverà il calcare dai pori.