Arriva il primo trojan per iPhone: ecco come si chiama, cosa fa e come ti lascia senza un soldo | Stavolta difendersi è davvero impossibile

C’è una novità, scoperta nell’ultimo periodo, che, però, non è di quelle belle, anzi, è di quelle che fa scattare la molla della paura in tutti gli utenti.

Ebbene sì, purtroppo è cosi. Dopo i tantissimi problemi riscontrati e segnalati dagli utenti Apple nell’ultimo periodo, eccone un altro che ha fatto alzare il livello di allerta al grado massimo. Conosciamo tutti ciò che è successo sin dal mese di settembre. Con l’avvento del nuovo sistema operativo sono andate in frantumo un po’ tutte le certezze degli utenti che, da sempre, si sono affidati ai prodotti ed ai servizi dell’enorme ecosistema Apple.

Parliamo dei numerosi bug riscontrati, ma anche delle vulnerabilità zero Days che, secondo esperti di sicurezza informatica, sono state sfruttate dagli hacker. Inoltre, poi, ha portato in dote problematiche anche agli iPhone. In particolar modo, ad essere bersagliati sono stati gli iPhone 15, segnatamente nelle versioni Pro e Pro Max. Questi, infatti, si spegnevano improvvisamente nel bel mezzo della notte.

E, poi, la loro batteria si scaricava velocemente ed inesorabilmente durante la giornata anche senza che gli utenti facessero un grande uso di questi dispositivi. Inoltre, poi, non si può non ricordare un periodo che può essere definito di fuoco per questi smartphone. Parliamo del fatto che si surriscaldavano a tal punto da non poter essere tenuti tra le mani da quanti li avevano acquistati, facendo un enorme investimento economico.

Possiamo dire che non sia stato un bel periodo per l’azienda fondata da Steve Jobs, ma, grazie ai vari aggiornamenti arrivati ed a quelli in dirittura d’arrivo, si pensava potesse essere tutto risolto. Si pensava che si potesse tornare a dormire sonni tranquilli. Ed invece, ecco arrivare un altro problema. E questa volta può rivelarsi davvero catastrofico. Si tratta di un trojan per iOS il cui nome sembra essere preso in presto dagli anime, dai manga.

Ecco GoldDigger: un trojan che fa paura e ruba tutti i tuoi soldi!

E dovete sapere che non fa soltanto questo. Certo, i soldi sono l’obiettivo principale dei criminali informatici che hanno pensato bene di sviluppare un trojan in grado di bucare quella che è una vulnerabilità, l’ennesima, del sistema operativo della società di Cupertino. Come abbiamo già avuto modo di accennare, però, non ruba soltanto i dati bancari delle povere vittime inconsapevoli.

Si, avete capito benissimo. Fa anche molto altro. Dovete sapere, infatti, che può leggere tutte le vostre conversazioni, in particolar modo quelle tramite SMS. E, poi, passa anche ai dati sensibili. Il focus maggiore dei criminali informatici è sui documenti di identità degli utenti, ma anche e soprattutto sui sistemi di accesso biometrico. È preso, infatti, in particolar modo di mira il FaceID di questi ultimi.

Il tutto è condito dall’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Si tratta di una minaccia che fa davvero paura e di cui Apple è già stata ampiamente informata da esperti di sicurezza informatica. Non resta altro da fare che attendere le mosse della Società di Cupertino per contrastare questo nuovo comportamento catastrofico degli hacker.