Cucina e sporco: addio a montagne di stoviglie da lavare e sporco in terra | La nuova tecnica del sacchetto lascerà tutto lindo

Dilettarsi nella preparazione di pietanze per pranzo e cena in famiglia o con amici è una delle passioni che accomuna tantissimi cittadini italiani.

Molti riescono finanche a rilassarsi mentre cucinano e ad abbandonare lo stress accumulato in una giornata o un’intera settimana di lavoro. Insomma, cucinare è anche inteso come un ottimo aiuto per rilassarsi. Così, giorno dopo giorno, si preparano pietanze sempre diverse e si va alla ricerca di sapori nuovi da fare assaggiare anche ai propri commensali. E si utilizzano tutti gli strumenti a disposizione in cucina.

Che siano preparazioni al forno, fritte, in pentola o friggitrice ad aria, bisogna fare il massimo affinché escano dei piatti davvero squisiti. Come per tutte le cose belle, però, anche in questo caso non ci sono dei nei. Si, perché, come ben sapete, infatti, c’è qualcosa che dà fastidio un po’ a tutti. Ci si rilassa cucinando e dopo aver fatto tutto, ci si ritrova con un sacco di pentole, di utensili da pulire e mettere a posto.

E non solo. Non si può non considerare che i ripiani della cucina vanno puliti, così come i pavimenti. Insomma, i benefici psicologici apportati da quella che è la preparazione delle pietanze, molto spesso vengono vanificati, annullati dalle operazioni di pulizia che sono noiose ed hanno anche una durata enorme. In pratica, possiamo dire che siano una vera e propria fonte di stress.

Da un po’ di tempo, però, sta girando sul web una nuova tecnica per la preparazione delle pietanze. Quest’ultima ha come protagonista principale un sacchetto, o anche più sacchetti. In questo modo, si potrà continuare a preparare piatti succulenti, da leccarsi i baffi, ma non si avrà più il problema di pulire tavoli, ripiani, pavimento, dopo aver cucinato. Viene eliminata, in pratica, la maggiore fonte di stress di tutti.

Ecco la tecnica del sacchetto: finalmente si potrà cucinare senza sporcare!

È arrivata da pochissimo tempo, ma sono già in molti coloro che la utilizzano. Si, perché fa perdere meno tempo, non si sporca più nulla e, quindi, di conseguenza, non si dovrà stare ore ed ore a dedicarsi alla pulizia di stoviglie e pavimenti o di qualsiasi angolo della cucina nella propria abitazione. Basterà avvalersi dei comuni sacchetti che tante famiglie utilizzano in casa per il congelamento dei prodotti alimentari.

Questo nuovo metodo vale, soprattutto, nel caso in cui si debba preparare dei prodotti impanati. Pensiamo, ad esempio, al pollo o anche alle cotolette. Basterà prendere il sacchetto, aprirlo ed inserire, al suo interno, in primis o la farina o il pangrattato che servono per l’impanatura. Fatto ciò, non dovrete fare altro che prendere ed inserire, una alla volta, la fetta di carne che deve diventare una cotoletta o la coscia o il petto di pollo da impanare.

Chiudete il sacchetto ed agitare per bene tutto ciò che c’è al suo interno. Ovviamente, mettetevi un po’ di energia in più così da fare impanare uniformemente tutti i lati della carne da preparare. Se seguite tutti questi consigli, avrete un risultato davvero fantastico. Inoltre, lo avrete ottenuto senza sporcare nemmeno un po’. Una volta pronta la carne non dovrete fare altro che cuocerla e proporla ai vostri ospiti.