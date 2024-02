Google Maps arranca: ecco la nuovissima funzione che tanto desideravano gli utenti e che aveva solo Apple | Aggiornalo subito

Non si può non parlare di una nuova funzionalità che è arrivata su Google Maps e che molti utenti, nel mondo, attendevano con enorme ansia.

In realtà, si tratta di qualcosa che è arrivata adesso all’interno della versione Android di questa piattaforma. Si, perché gli utenti Apple già ne potevano usufruire da tempo. Quelli che erano in attesa erano, invece, coloro che sono in possesso di un dispositivo Android come abbiamo già avuto modo di accennare. Ora, però, anche la loro attesa è finalmente finita e potranno avvalersi dei servigi di questa novità.

E potranno farlo ben quattro anni dopo i loro collegati che si sono, di fatto, affidati ai prodotti della società di Cupertino. Ma andiamo per gradi. Google Maps fa compagnia a tutti gli utenti nel mondo da ben 18 anni, ormai. E dal 2005 ne è passata di acqua sotto i ponti. Sono arrivate tantissime novità e tutte sono state molto, ma molto apprezzate. Certo, una delle ultime, quella che riguarda a i colori pastello, non tutti l’hanno digerita.

Ma si tratta di qualcosa di ampiamente marginale. Pensiamo, invece alla possibilità di conoscere il traffico in tempo reale o a quella, ad esempio, che consente di segnalare incidenti, autovelox fissi e mobili, o anche lavori stradali. Ed ancora, come non menzionare la possibilità di visionare, oltre che siti di interesse storico, artistico, religioso o supermercati, negozi, stazioni di rifornimento sul percorso prescelto, anche le stazioni di ricarica per le vetture elettrico.

Insomma, sono tantissime le funzionalità implementate dagli sviluppatori per migliorare quella che è l’esperienza di utilizzo di tutti i fruitori abituali di questo servizi. Ed ora, come abbiamo avuto modo di accennare, è arrivata, per la gioia di tutti gli utenti, una delle funzionalità che erano tra le più attese. Si tratta di qualcosa di davvero fantastico che darà una grande mano a tutti.

Google Maps: la versione Android si arricchisce di una nuova funzionalità che arriva in ritardo di quattro anni.

Si, lo abbiamo già detto e lo ribadiamo. La versione Android avrà anch’essa questa funzione di cui la versione Apple gode già da tempo. Già gli ultimi mesi dell’anno appena trascorso, però, erano pieni di indiscrezioni, di rumors che davano per certo il nuovo arrivo. E l’attesa degli utenti in possesso di device Android è salita a dismisura. Non si vedeva l’ora di averla e di usufruirne. Ed ora basterà soltanto aggiornare l’applicazione.

Niente di più semplice, quindi, da fare. Basterà entrare all’interno del Play Store di Google, ricercare Google Maps ed aggiornarla all’ultima versione disponibile. Ma qual è questa nuova funzionalità? Di cosa si tratta? Beh, è davvero molto semplice e se ne sta parlando da molto tempo. Parliamo della possibilità di visualizzare il meteo direttamente in App. E troverete l’icona in alto sullo schermo.

Precisamente sarà nella parte sinistra. Ci sarà in bella mostra il tempo in atto, la temperatura ed anche la qualità dell’aria. Se, poi, andrete a cliccarci sopra, ci saranno informazioni più precise, elencate nel dettaglio. Insomma, finalmente, prima di intraprendere uno spostamento, più o meno breve che esso sia, si potrà godere di tutto le informazioni necessarie oltre quelle sul traffico!