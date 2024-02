Fotoritocco ed immagini: basta scrivere complessi prompt di comandi, con la nuova AI farai vere MGIE | Lei è l’unica a riuscirci

Si tratta di una notizia fantastica che arriva direttamente dalla California e vede protagonista ricercatori Apple e della Università locale.

E farà felici tutti coloro i quali, fino ad ora, si sono avvalsi degli strumenti di IA per generare immagini. Si, però, possiamo dire che si trattava di una vera e propria fatica riuscire a generale. Questo perché bisogna scrivere dei prompt lunghi e difficili. Ma, ora, è tutto completamente cambiato. Generare un’immagine con questo nuovo tool di Intelligenza Artificiale sarà una vera e propria passeggiata.

Diciamoci la verità, dopo l’avvento di ChatGPT e, soprattutto, dopo il suo successo, di tool del genere ne sono spuntati come i funghi. Non possiamo non menzionare il fatto che, negli scorsi mesi, tanti utenti sono letteralmente impazziti con Bing attraverso richieste legate ad ottenere immagini in stile Disney. Ricordate? Ma di software di AI ce ne sono tantissimi in giro.

E sono tutti perfettamente funzionanti e funzionali. Pensiamo, ad esempio, ai tool che consentono, addirittura, di “arredare casa” o a quelli che vi consentono di realizzare e modificare video, audio. Insomma, ce n’è per tutti i gusti. Inoltre, va ricordato che ci sono dei “siti web contenitore” in cui poter trovare tutto ciò di cui si ha bisogno. Ed i vari tool sono catalogati anche per categorie .

Si questi siti, avrete tutto a portata di mano. Fatte queste dovute premesse, però, torniamo a quello che è l’importante argomento di cui vogliamo darvi informazione. C’è un nuovo modello di Intelligenza Artificiale che va a semplificare tantissimo l’interazione degli utenti. È open source ed è già stata presentata alla ICLR 2024 (International Conference on Learning Representation).

MGIE: il modello IA basato sul linguaggio naturale.

Il suo nome per esteso è MLLM-Guided Imagine Editing. Ciò che promette è qualcosa di davvero fantastico. Si possono modificare, editare, le immagini in maniera molto semplice, ma come se lo si stesse facendo avvalendosi di uno dei tanti software per l’editing che ci sono in giro. Secondo i ricercatori, poi, il vantaggio principale è un altro. Si, perché non si devono possedere le conoscenze di queste software.

E aiuterà tutti a modificare immagini, si, ma anche ad aggiungere qualcosa in esse. Inoltre, poi, gli utenti che la utilizzano, potranno implementarla sulle varie piattaforme social o su quelle di messaggistica di cui sono in possesso. Per utilizzarla, però, bisogna scaricare il codice da GitHub. Fatto ciò, non dovrete fare altro che mettervi a lavoro e, con il suo aiuto, modificare quanto si vuole.

Terminato il processo, poi, vi si presenterà dinanzi l’immagine creata ed anche qualcosa in più. Si, perché MGIE vi spiegherà anche cosa è stato fatto, ovvero, tutte le modifiche apportate. Ed ovviamente, potrete modificare un’immagine anche più volte, magari aumentando la nitidezza dei colori presenti su quella originale o aggiungendo un tocco personalizzato in più.