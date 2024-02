WhatsApp ChatBot: la nuova AI di Meta per aiutare gli utenti della App più famosa al mondo | Ora strumento insostituibile

Siamo sicuri che non riuscirete a credere ai vostri occhi, dopo aver letto la notizia che stiamo per darvi e lo stupore vi invaderà tutti.

Si, perché è vero che si è abituati ai continui aggiornamenti di WhatsApp che portano in dote tantissime novità sia per il miglioramento dell’esperienza di utilizzo della piattaforma sia per aumentare quelli che sono i livelli di tutela di privacy e sicurezza di utenti e dati, ma qualcosa del genere è davvero assurdo. In un’epoca in cui la corsa all’intelligenza artificiale propria da parte delle big tech è in continua evoluzione, ecco che si inserisce anche Meta e WhatsApp.

Si, lo sappiamo, questa notizia era già nell’aria. Ma il tutto si è dissolto come neve al sole. Anzi, potremmo dire che non se ne è fatto più nulla lo scorso anno. Ora, però, sembra che li sviluppatori di WhatsApp stiano facendo sul serio e l’Intelligenza Artificiale non sarà più soltanto una utopia. Anzi, c’è da dire che, attraverso un percorso specifico in App, gli utenti potranno avvalersene.

In particolar modo, potranno usufruire dei servigi di un chatbot per le risposte veloci. È la novità delle novità che porterà questa piattaforma di messaggistica su livelli ancora più alti rispetto alle altre, donandole un appeal ancora maggiore. Certo, non si può di certo sminuire quelle che sono le altre funzionalità già arrivate e fruibili e quelle che sono ancora in fase di test nelle versioni Beta.

Anzi, tutte concorrono a fare sì che WhatsApp risulti la piattaforma di messaggistica più scaricata ed utilizzata da tutti gli utenti nel mondo. Come ben sapete, il numero di questi ultimi è davvero elevato e supera la quota di due miliardi. Eppure, questa nuova funzionalità ha un sapore diverso, ha un sapore di futuro. E, data la sua importanza, non si può non conoscerla sin da subito!

Ecco l’IA di WhatsApp che va a supporto di tutti gli utenti!

In pratica, gli utenti potranno richiedere e, quindi, ricevere l’assistenza di un chatbot nelle risposte all’interno delle varie chat. Questo ausilio, basato su Intelligenza Artificiale, potrà essere attivato direttamente all’interno dell’applicazione. Lo si potrà fare entrando nelle Impostazioni. Una volta al loro interno, bisognerà cliccare su Aiuto, prima e su Centro Assistenza, poi.

Ed ecco che il ChatBot risponderà al posto degli utenti o di chi, di solito, rispondeva alle chat, nel caso di un’attività commerciale. In questo modo, si velocizzerá tutto il processo. Ovviamente, ci sono ancora dei dubbi in merito. Ed in particolar modo, questi si focalizzano sulla capacità di generare risposte esaustive ed al contempo anche precise, opportune.

E possiamo dire che questa sia la speranza di tutti, dagli utenti agli addetti ai lavori, passando, ovviamente, per WhatsApp! Al momento, però, dovete sapere che non c’è nulla all’interno della versione stabile, né, tantomeno, si trova qualcosa all’interno di quella Beta. Si tratta di qualcosa in fase di studio, di sviluppo. Fino ad ora esisteva solo per Android ed ora è stata trovate anche nel codice della versione per i dispositivi Apple. Bisognerà attendere solo ancora un po’!