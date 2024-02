LIDL diventa Sexy: ecco le offerte (anche piccanti) per San Valentino dal marchio più amato in Italia | Anche questa volta non delude

Lo abbiamo detto e ribadito più volte che Lidl, la grande catena di supermercati attiva nel settore discount, non è solo prodotti alimentari.

Lo abbiamo anche potuto appurare, prendendo in considerazione tutti i prodotti, che si trovassero o meno all’interno dei vari volantini promozionali, per il fai da te. Parliamo di accessori e dispositivi che non hanno nulla da invidiare a quelli delle grandi marche e, poi, sono anche molto, ma molto più economici. E lo stesso vale per un’altra categoria di prodotti.

Parliamo dei tanti dispositivi tecnologici. Tra tutti, va menzionato il “Bimby” della Lidl, ovvero il Monsieur Cousine Smart che ha le stesse funzionalità di quello maggiormente conosciuto, ma costa molto, ma molto meno. Addirittura in questo periodo Lidl rimborsa completamente tutti gli acquirenti dell’intero importo speso per il suo acquisto.

Fatta questa dovuta premessa, dovete sapere che Lidl ha tutta l’intenzione di festeggiare San Valentino, la festa degli innamorati, con delle offerte davvero fantastiche. Troverete di tutto per rendere questo giorno spettacolare un giorno davvero unico, indimenticabile, in tutti i sensi. Troverete di tutto all’interno dei negozi.

San Valentino Lidl: dai cioccolatini ad oggetti per aggiungere del piccante al giorno di festa!

Ebbene sì, per la serie “Lidl non offre solo prodotti alimentari”, ecco che vi mostriamo quanto c’é in offerta per celebrare la festa. Ovviamente, come vuole la tradizione, tutti gli innamorati possono regalare rose, fiori, cioccolatini. Ma Lidl fa di più. C’é in offerta un peluche tenerissimo, a forma di Koala con un cuoricino in mano a soli 3,99 euro.

E, poi, ancora, potrete optare per un plaid pieno di cuoricini rossi ed un apio di pantofole con fantasia Disney. Il primo costa solo 6,99 euro, mentre le seconde sono proposte in vendita a 4,99 euro. Potrete stupire la vostra amata, poi, con un set composto da un orologio e da un bracciale con cuori. Ed il prezzo vi lascerà sbigottiti.

Costa, infatti, soltanto 7,99 euro. Un prezzo decisamente ridicolo, non credete? C’é anche una confezione regalo con due paia di calzini a 4,99 euro. Ed ora, passiamo a dei regali un po’ particolari. Potrete pensare di regalare al vostro amato dei boxer e la confezione da due vi costerà 4,99 euro. Ma sono le offerte per gli accessori donna a dominare la scena.

E qui, arriviamo al piccante da aggiungere alla vostra serata. Partiamo da una vestaglia da donna, disponibile sia in nero che in rosso, a 6,99 euro. Con soli 5,99 euro, invece, potrete acquistare una sottoveste sexy in rosso, ma anche in nero o dalle trame floreali. Ed infine, con soli 9,99 euro, potrete far vostro un set négligé, con trasparenze, e perizoma. Anche in questo caso c’é sia in nero che in rosso.