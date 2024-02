TikTok ha trovato il modo di far chiudere YouTube: per la storica App di streaming video è ora di chiudere i battenti | Inizia una nuova era

TikTok è la più giovane delle piattaforme Social attive in tutto il mondo, ma sin da subito ha avuto un enorme successo tra tutti gli utenti.

Certo, dall’anno della sua fondazione, il 2016, non sono mancate le critiche ed anche aspre polemiche per alcuni problemi relativi ad alcune challenge che si sono rivelate molto pericolose, ed in taluni casi, anche letali. Nonostante ciò, però, il suo successo è rimasto inalterato. In prima battuta, si è fatta largo tra i giovani ed i giovanissimi. Questi, infatti, potevano registrare video ed anche duettare con altri utenti.

Poi, pian piano anche gli adulti si sono avvicinati a questa piattaforma. E da quel momento, la strada è risultata essere in discesa. Diciamo che non ha avuto più problemi di notorietà. Col passare del tempo, poi, la durata dei video è stata aumentata e si è passati a ben 600 secondi. In più, ci sono le dirette. Insomma, di è avvicinata di molto a quella che è un’altra piattaforma video, YouTube, di proprietà di Google.

E sono aumentati di numero anche i Creator. Ce ne sono davvero tantissimi anche su TikTok. E tutti vantano un notevole numero di follower. Ogni giorno, vengono caricati tantissimi contenuti per l’intrattenimento del vasto pubblico. E le tematiche che toccano sono davvero le più disparate. C’è chi continua a lanciare sfide di balli e canti, ma sono tanti anche i video che parlano di ricette.

Ci sono anche i divulgatori storici, più o meno divertenti, e, ovviamente non manca neanche qui il trash, quello vero. Si, purtroppo è cosi. Ma ognuno è libero di seguire chiunque e visionarne i contenuti pubblicati. Ora, però, TikTok sta per offrire una ghiottissima opportunità per quanti creano ogni giorno contenuti da pubblicare. Diciamo che si sta ponendo ancora di più come l’antagonista per eccellenza di YouTube.

Dovunque c’è vento di cambiamento: ora TikTok vuole distruggere YouTube!

In realtà, possiamo dire che ci abbia provato già molte volte. In primis, quando ha allungato la durata dei video a dieci minuti, rispetto ai 15 secondi del periodo del suo debutto. Poi, ha provato a fare sì che gli utenti potessero pubblicare video realizzati in orizzontale, ma possiamo dire che è rimasto un sogno chiuso in un cassetto e, per il momento, è stato abbandonato. Ma stavolta è tutto diverso!

Ebbene sì, avete capito benissimo. Questa volta Bytedance, l’azienda proprietaria di questa piattaforma social cinese, fa sul serio e vuole davvero competere ad armi pari con Google e la sua YouTube. In realtà, vuole farla fuori definitivamente. E siamo sicuri che ha tutte le carte in regola per farlo, adesso che gli utenti potranno usufruire di un’altra opportunità davvero fantastica.

Si, perché, gli utenti, ed in particolar modo i Creator, potranno realizzare e condividere video della durata di ben trenta minuti. Al momento questa funzionalità è ancora in fase di test. Ma siamo sicuri che piacerà davvero a tutti. Certo, la strada per battere YouTube è ancora molto, ma molto lunga. La storica piattaforma di Google, infatti, consente di caricare video della durata di ben 12 ore.