Design da console, superpoteri della AI: ecco Rabbit R1, l’ammazza smartphone | Con lui hai già tutto di serie

Ve lo abbiamo detto più e più volte che al CES vengo o presentati tantissimi dispositivi ed alcuni di questi sono davvero assurdi.

Allo stesso tempo, però, si tratta di dispositivi interessanti che saranno immessi a breve sui mercati internazionali e che daranno nuova linfa al settore tecnologico. E così, tra tante nuove auto elettriche, nuovi smartphone in rampa di lancio ed altri dispositivi, ecco arrivare lui, il Rabbit R1 che, nonostante non sia presentato come uno smartphone, si pone come loro antagonista.

In realtà, si propone, finanche, di porre fine al loro predominio assoluto. E, per farlo, si avvale dei servigi dell’Intelligenza Artificiale. Ebbene sì, quest’ultima non poteva non essere protagonista di una delle maggiori e più importanti fiere al mondo dedicata alla tecnologia. Oramai è da tempo che il suo uso sta dilagando in tutti i settori.

C’è una vera e propria battaglia in essere su questo campo tra i vari colossi tech mondiali. C’è la corsa allo sviluppo dell’Ai migliore, più completa, più performante e per la quale non vengano rivelati problemi di sorta. Lo abbiamo visto ultimamente con il lancio di Gemini e Copilota, ad esempio, rispettivamente da parte di Google e di Microsoft.

Ora, però, è il turno di questo fantastico dispositivo che sarà in grado di sbalordire tutti, compiendo, grazie all’interazione con l’Intelligenza Artificiale, anche azioni che, altrimenti, avrebbero dovuto compiere gli utenti in possesso del device. Insomma, siamo sicuri che ne vedremo delle belle. Intanto, scopriamone caratteristiche e funzionalità.

Non uno smartphone, ma l’alternativa ad essi: Rabbit R1 è arrivato ed ha i superpoteri!

Ebbene sì, vogliamo ribadire che non si tratta di uno smartphone ed anche il design avalla ciò che stiamo asserendo. Sembra più una console gioco, ma dalle dimensioni super ridotte. Pensate che sta nel palmo di una mano. Per farvi capire, è grande quanto una custodia di auricolari wireless. E in un solo giorno ne sono stati venduti circa 10 mila pezzi. In pratica, tutta la scorta prodotta dall’azienda.

Vi diciamo che il sistema operativo è proprietario e si chiama RabbitOS. E quest’ultimo, grazie all’intelligenza artificiale, è in grado di svolgere le azioni che avrebbe dovuto fare l’utente in possesso del device. Ci sono le applicazioni al suo interno, ma non ci sarà bisogno di sapere utilizzare. Farà tutto lui, dall’ordine del pasto da asporto fino agli acquisti sulle varie piattaforme e-commerce online.

Pensate che, durante la sua presentazione, ha stupito tutto, pianificando viaggi, dettagliandone anche gli itinerari migliori, quelli che hanno maggiore appeal a livello turistico. Inoltre, attraverso la sua fotocamera è riuscito ad avere contezza di ciò che era all’interno di un frigorifero ed ha suggerito alcune ricetta. Ha uno schermo da 2,88”, una fotocamera rotante, un processore MediaTek Helio P35 coadiuvato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il suo costo è di 199 dollari e fa anche le videochiamate!