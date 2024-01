Smartphone usati: come scegliere tra quelli di seconda mano senza cadere in trappole del marketing | Stanno facendo moltissime vittime

Come ben sapete, gli smartphone, questi dispositivi piccolissimi, hanno invaso le vite di tutti gli utenti nel mondo in maniera davvero prepotente.

Li si usano dovunque ed a qualsiasi ora del giorno e della notte. Ogni momento è buono per avvalersi dei loro servigi. Che sia un messaggio su una delle tantissime piattaforme di messaggistica presenti o che sia un video o un altro contenuto multimediale da visionare sulle più note piattaforme social, questi aggeggi, che potremmo definire infernali, prendono tantissimo tempo delle vite degli utenti.

Ovviamente non ci sono soltanto le piattaforme di messaggistica o quelle social. L’ecosistema delle applicazioni da scaricare ed installare sugli smartphone è davvero vasto. E tutte queste applicazioni consumano la batteria dei dispositivi ed occupano memoria. Ovviamente, una volta scaricata, la batteria va ricaricata. E questi processi, reiterati nel tempo, fanno si che gli utenti si ritrovino a dover sostituire il device in possesso.

E sono molto che propendono per dispositivi nuovi, di ultima generazione, lanciati da poco sul mercato. In particolar modo, si scelgono le versioni più performanti presenti sul mercato. Purtroppo, però, più ci si avvicina ad un telefono di fascia altissima, più il costo di questo aumenta a dismisura. E non molti possono permettersi di investire cifre enormi, nonostante si possa decidere il pagamento rateizzato.

Così, sono molto che si butta o sul mercato dell’usato. Quest’ultimo, poi, è da un po’ di tempo che viene ampiamente pubblicizzato. E bisogna stare molto attenti nella scelta. Si, perché può capitare di rimanere vittime di queste pubblicità, di queste promozioni che, poi, si rivelano ingannevoli. E ci si ritrova, così, in possesso di un device che non serve praticamente a nulla, ma che si è pagato anche profumatamente.

Smartphone usato? Ecco come fare la scelta giusta!

La vita, tutta, è fatta di scelte e, in alcuni casi, si rivelano sbagliate. Queste vanno a condizionare, poi, tutta la vita di chi le ha operate. Certo, non è la stessa cosa scegliere una smartphone sbagliato piuttosto che un percorso di vita errato. Ma, nel piccolo, anche questo condiziona. Si, perché si mette sul tavolo una cifra per l’acquisto che, magari, poteva essere utilizzata per fare altro. Ma, allora, come scegliere lo smartphone usato giusto?

Sul mercato troviamo ben due tipologia di smartphone usati: i ricondizionati ed i rigenerati. I primi sono stati restituiti al mittente dagli utilizzatori perché magari c’era o alcuni difetti e i produttori hanno operato affinché questi ritornassero alle condizioni originali, o quantomeno, vicino ad esse. I secondi, invece, vengono completamente smontati, riparati e, poi, assemblati di nuovo. Praticamente sono come nuovi.

Bene, allora meglio i rigenerati che i ricondizionati? Beh, la risposta non è proprio semplice come si pensa! Tutto si basa sulle esigenze degli utenti. I ricondizionati hanno prezzi più bassi, mentre i secondi, sono più costosi, ma durano un po’ in più nel tempo. La cosa fondamentale è non affidarsi a dilettanti, ma a professionisti del settore che sappiano indicare la giusta strada da percorrere.