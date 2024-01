Alexa supera le altre AI solo se paghi: la sconvolgente novità che scuote milioni di utenti | “ora abbiamo capito perchè”

Di assistenti personali intelligenti, gli utenti ne sono davvero pieni e, tra questi, senza ombra di dubbio, c’è Alexa, quello sviluppato da Amazon.

Come ben sapete, il colosso americano del settore e-commerce non offre solo il suonatore online in cui trovare qualsiasi prodotto di cui si abbia necessità ed anche a prezzo vantaggiosi . Offre il programma Amazon Prime che dà diritto a spedizioni gratuite ed in un giorno lavorativo ed anche, ad esempio, la possibilità di fruire della piattaforma on demand grazie alla quale visionare tantissimi contenuti in streaming anche originali.

Poi, ci sono tantissimi altri servizi inclusi. Basta sottoscrivere un abbonamento dalle cifre esigue. Pensiamo, ad esempio alla quota mensile che si attesta a 4,99 euro o a quella annuale che è di 49,90 euro. Insomma, mettendo sul piatto della bilancia questi costi con i servizi offerti e, anche, la loro qualità, possiamo dire che sia un buon, anzi buonissimo compromesso, non credete?

Tornando al discorso Alexa, questo assistente può gestire delle liste, richieste di brani musicali o di impostazione sveglie e timer. Puoi interloquire con gli utenti, mettendo in atto un vero e proprio discorso con questi. Inoltre, può dare anche informazioni sul meteo, sulle condizioni del traffico nella zona in cui si vive o lungo un determinato tragitto. Ma non solo. C’è anche altro.

Pensiamo, ad esempio, alla sua capacità di “comandare” i dispositivi intelligenti che sono presenti all’interno delle abitazioni degli utenti. Insomma, si tratta di un valido, anzi, validissimo aiuto in casa di cui fruire ogni qualvolta ce ne sia necessità. Ora, però, arriva una notizia davvero sconvolgente. Si tratta di una vera e propria rivoluzione dell’assistente Amazon che sarà di gran lunga migliorato, ma ad un costo.

Alexa sarà a pagamento: per utilizzare i miglioramenti gli utenti dovranno pagare.

Possiamo tranquillamente sostenere che quello che è arrivato fino ad ora, fa si che si possa dire che Alexa supererà le altre Intelligenze Artificiali simili ad essa. L’unico neo, però, è che per utilizzare tutte le sue nuove funzionalità, non lo si potrà fare in maniera totalmente gratuita. Bisognerà sottoscrivere un abbonamento e, quindi, bisognerà sborsare ulteriori soldi.

Il suo nome è Alexa Plus ed è saltata già mostrata ad un gruppo di test di ben 15 mila utenti. Si basa su una tecnologia tutta nuova, la Remarkable Alexa. Dovete sapere che, inizialmente, il suo arrivo, il suo rilascio era previsto a giugno di questo anno. Purtroppo, però, ci sono ritardi nello sviluppo. In particolar modo, a destare le maggiori preoccupazioni sono le risposte del nuovo Alexa.

Queste non era precise e, molto spesso, l’assistente si dimostrava troppo prolisso. Slitterà, quindi, il suo arrivo. In pratica, la nuova funzionalità, nonostante i notevoli investimenti e le ingenti perdite di Amazon, non ha raggiunto ancora risultati soddisfacenti. In sostanza, per una funzionalità che dovrà essere a pagamento ci si aspettava qualcosa di diverso, qualcosa di migliore.