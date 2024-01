LIDL assurdo ma vero: regala la sua friggitrice ad aria con tutte le funzioni più comuni e resistenza alle alte temperature | Fritto sano per tutti

Ormai, Lidl, la grande catena di distribuzione attiva nel settore discount, sembra voler fare concorrenza alle catene di elettronica di consumo.

Si, certo, non si limita solo a questo. Come ben sapete, infatti, nei suoi negozi c’è largo spazio a quelli che sono i generi alimentari ed i prodotti per la cura e l’igiene personale e della casa. Ma possiamo dire che al loro interno si trova un po’ di tutto. Pensiamo, ad esempio ai tantissimi prodotti per il bricolage e fai da te. Tra questi troviamo trapani ed avvitatori a dei prezzi davvero stracciati.

Questi, infatti, sono Venditti ad un costo che risulta essere molto meno della.meta rispetto ai loro fratelli di marchi maggiormente conosciuto e presenti da tempo sul mercato. E lo stesso vale per alcuni prodotti come, ad esempio, il “Bimby” di Lidl a marchio Silvercrest. Pensate che questo prodotto dalle molteplici funzionalità, le stesse del suo fratello maggiore, viene proposto in vendita a sei volte meno rispetto a quest’ultimo.

E la lista di prodotti potrebbe essere davvero molto lunga. Ma potrebbe risultare noioso per voi ed anche per noi, fornire un elenco del genere. Inoltre, sarebbe anche poco fruttuoso dato che non potremmo soffermarci su quelli che, secondo il nostro parere, sono prodotti sensazionali offerti a prezzi davvero stracciati. Ed è proprio di uno di questi che vogliamo parlarvi.

Si tratta di un prodotto molto utile in cucina. Un dispositivo che va a cambiare totalmente, a stravolgere, a rivoluzionare quelle che sono le abitudini di tutte le famiglie italiane. Una volta provato non se ne potrà più fare a meno. Si tratta di un dispositivo potente, performante, efficiente e, poi, è anche molto, ma molto economico. Non c’è da fare alcun investimento stratosferico per accaparrarselo.

Silvercrest Kitchen Tools: la friggitrice ad aria di Lidl quasi regalata!

Partiamo subito da quelle che sono le sue dimensioni. Sono davvero minime. Occupa uno spazio di 21 centimetri di larghezza per 30 centimetri di profondità. Anche nel caso in cui si è in possesso di una cucina piccola, si potrà godere dei suoi servigi. E, poi, è alta soltanto 28 centimetri. Il colore in vendita in promozione è il nero e, poi, dovete sapere che c’è una garanzia di ben tre anni di questo prodotto.

È resistente alle alte temperature, grazie alla protezione anti-surriscaldamento. Inoltre, è dotata di timer da 30 minuti, al termine dei quali la friggitrice ad aria di Lidl si spegnerà in maniera completamente automatica. Ha una capacità , al suo interno, di 1,5 litri ed una potenza di ben 1000 watt. La regolazione della sua temperatura è continua e va dagli 80° centigradi ai 200° centigradi.

Infine, dovete sapere che, al suo interno, troverete anche una griglia supplementare che consentirà una migliore circolazione dell’aria per avere delle.oietanze ancora.piu succulente e cotte in maniera uniforme. E siamo arrivati al suo costo. Per avere in casa vostra questo piccolo elettrodomestico che vi garantirà cibi sani, non dovrete sborsare cifre eccessive. Anzi, dovete sapere che è proposto in vendita a soli 29,90 euro. Dovrete sbrigarci, però, perché la promozione scade domenica 28 gennaio!