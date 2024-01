Apple annuncia un Marzo sconvolgente: addio agli iPad, la notizia lascia di sasso i possessori | Cambierà tutto

Per la serie cambiamenti epocali che lasciano di stucco, ecco quelli relativi ad Apple che, di sicuro, lasceranno tutti gli utenti senza parole.

Si, perché dopo settimane, anzi, mesi di indiscrezioni che fluttuavano nel web, sono arrivate delle notizie assurde per quanto riguarda gli iPad, i tablet prodotti dalla società di Cupertino. Ci sarà un cambiamento epocale e bisognerà dirgli completamente addio. E tutto ciò avverrà il prossimo mese di marzo. Quindi manca davvero pochissimo alla rivoluzione, l’ennesima, in casa Apple.

In realtà, secondo indiscrezioni di leakers molto, ma molto affidabili, questo cambiamento avverrà tra la fine del mese di marzo e l’inizio del mese di aprile. Combacerà proprio con l’inizio della primavera che, da sempre, è la stagione dell’anno del rinnovamento, della rinascita. E, molto probabilmente, non è affatto un caso che gli iPad possano essere presentati proprio all’inizio di questo periodo.

Quel che è sicuro, però, come abbiamo avuto modo di accennare in precedenza, è che i nuovi device non avranno nulla da spartire con i loro predecessori. È la novità assoluta è proprio questa. Apple è sempre al passo con i tempi e, soprattutto, possiamo dire, senza timore di essere smentiti da alcuni, che questa azienda sia, da sempre, vicina alle esigenze di tutti i suoi utenti.

Inoltre, è sempre pronta a migliorare quella che è la loro esperienza di utilizzo ed a porre fine, in tempi molto, ma molto brevi alle varie problematiche che vengono riscontrate. Lo ha dimostrato anche in quest’ultimo periodo, costellato da numerosi problemi. Lo ricorderete benissimo. Insomma, c’è aria di novità e bisognerà cancellare dalla mente gli iPad come sono conosciuti.

Marzo stratosferico: Apple lancerà i nuovi iPad Air ed iPad Pro.

Avete capito benissimo. Saranno ben due i modelli di nuovi dispositivi che arriveranno e diventeranno realtà durante la prossima primavera. E vi lasceranno completamente senza fiato. Partiamo subito con gli iPad Air. Arriveranno ben due modelli, uno da 10,9” ed uno da 12,9”. Inoltre, secondo leakers bene informati, ecco spuntare il chip M2 che darà loro migliori prestazioni.

In più, anche le fotocamere avranno un upgrade e gli utenti potranno contare sulla tecnologia Wi-Fi 6E. Non è affatto affare di poco conto. Ed ora, passiamo agli iPad Pro. Anche in questo caso arriveranno ben due versioni, quella da 11 pollici e quella da 13 pollici. Ma la novità assoluta per questi device saranno gli schermi OLED. Si, avete capito benissimo. Le indiscrezioni di questi mesi, si sono rivelate fondate.

Dovete sapere, poi, che anche per gli iPad Pro arriverà un chip che li renderà molto più performanti. Parliamo del chip M3. Ma le novità non sono affatto finite qui. Si, perché il comparto fotografico sarà molto migliorato e gli utenti avranno a disposizione una Magic Keyboard completamente nuova. Insomma, le novità ci sono e sono tante. Di sicuro ne arriveranno altre. Bisognerà soltanto attendere ancora un po’ per stupirsi!