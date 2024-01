Instagram ne mette a segno un’altra: sarà la salvezza di intere generazioni di adolescenti e non | Un segnale era necessario

Instagram, la piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta, ormai, è ampiamente conosciuta ed anche utilizzata in tutto il mondo.

Sono sempre gli adolescenti ed i giovani che si avvalgono dei suoi servigi. Si va alla ricerca di quelli che sono i post o i Reels o le Storie maggiormente interessanti. Se ne visionano a centinaia in un solo colpo. E ciò, fa si che si possano avere problemi di salute anche gravi. Li abbiamo visti nel tempo. L’utilizzo dello smartphone e, di conseguenza, delle varie applicazioni che si trovano al loro interno, fa si che ci sia una vera e propria dipendenza.

Ciò può portare all’abbandono della vita sociale, quella vera, per crearsene una nuova virtuale. E non va assolutamente bene, in particolare modo durante la fase adolescenziale che dovrebbe essere fatta di conoscenza, curiosità per ciò che circonda gli utenti in questione. E da studi approfonditi, poi, si può andare incontro anche a forme gravi di depressioni. Insomma, sarebbe bene evitare un uso smodato, prolungato.

E questo Instagram lo sa. L’azienda che la sviluppa e la aggiorna, infatti, ha messo su una campagna di aggiornamenti volti proprio alla presa di coscienza che un uso prolungato della piattaforma possa creare dei problemi a tutti. Ed ha focalizzato la sua attenzione proprio sulla fascia d’età più giovane. L’adolescenza è un periodo importante ed anche molto, ma molto delicato della vita di ciascun individuo.

Come ben sapete, infatti, Instagram ha lanciato già delle funzionalità che potessero spingere gli utenti ad uscire dalla piattaforma come Take a break, ad esempio, o anche la Modalità silenziosa, grazie alla quale non arrivano le notifiche e, in risposta ai messaggi in arrivo, ne parte uno di default, automatico che avvisa che l’utente contattato è impegnato in altre faccende. Ma ora c’è di più. La nuova funzionalità sarà davvero di grande aiuto per gli utenti.

Nighttime Nudges di Instagram: la funzionalità automaticamente attiva, senza la possibilità di disattivarla.

Ebbene sì, sarà una funzionalità già impostata per tutti gli account appartenenti a quegli utenti che rientrano nella fascia d’età adolescenziale. Ma anche gli under 18 saranno interessati da questa importantissima novità che non ha eguali in questo mondo, costellato da un numero elevatissimo di piattaforme social e di messaggistica. Ancora una volta, Instagram di dimostra vicina alle esigenze di tutti. Ma vediamola nel dettaglio.

Nighttime Nudges è una nuova funzionalità che avvertirà gli utenti che è tempo di lasciare la piattaforma e di andare a dormire. Si, perché il sonno è qualcosa di davvero fondamentale per tutti gli utenti di quella particolare fascia d’età. Il periodo di riposo è d’obbligo, non se ne può fare a meno. Così, gli sviluppatori hanno fatto sì che fosse implementata su tutti questi account e che non si fosse alcuna possibilità di disattivarla.

Basteranno soltanto dieci minuti di attività sulla piattaforma social di Meta per fare sì che scatti l’allarme e gli utenti siano destinatari del messaggio di allerta. Non importa che questi siano intenti a visionare contenuti come Reels, storie, post o se siano impegnati in conversazioni privati. Il messaggio arriverà dopo dieci minuti e dirà loro che è ora di riposarsi, è l’ora della nanna!