Wikipedia non è più la enciclopedia universale: la Russia ne prepara una versione tutta sua destinata ad avere il primato | Sarà supremazia sovietica

Ormai, Wikipedia è conosciuta anche dai bambini più piccoli ed i fruitori abituale di questa piattaforma sono tantissimi in tutto il mondo.

Eppure, se qualcosa può andare storto, lo farà. Si, avete capito benissimo. E le notizie che arrivano dalla Russia non sono affatto confortanti. Arriverà, infatti, una nuova enciclopedia Made in Russia, che ha l’obiettivo di sbarazzarsi di Wikipedia. Ma andiamo per gradi. Come ben sapete, Wikipedia è un’enciclopedia libera. Al suo interno si troverà di tutto. E, poi, è fondata sul principio di collaborazione.

Questo vuol dire che tutti gli utenti hanno facoltà di collaborare, modificando alcune voci presenti, eliminandole e riscrivendole e possono, finanche, aggiungere delle voci totalmente nuove ed inedite. Insomma, possono fare di tutto. Ed è tradotta in più di trecento lingue. Ovviamente, tutto ciò è stato possibile grazie all’intervento costante degli utenti che, abitualmente, consultano questa enciclopedia.

È nata nel lontano 2001, precisamente a metà del mese di gennaio di quell’anno. Ha da poco compiuto, quindi, i suoi primi 23 anni di vita. E in tutti questi anni ha raggiunto diversi primati. In primis, è diventata l’enciclopedia più grande mai scritta al mondo. E, poi, ha il primato tra i tantissimi siti in circolazione, di essere quello maggiormente visitato in tutto il mondo . Adesso, però, c’è una minaccia.

Ed arriva, come abbiamo già avuto modo di accennare, direttamente dalla Russia. Certo, non si tratta della prima minaccia ricevuta proprio da questo paese. Ci sono stati già dei tentativi di farla fuori, ma ora il fatto è serio, anzi serissimo. La si vuole fare fuori a livello globale con una versione russa da estendere in tutto il mondo in modo da poter ottenere la supremazia!

Ruviki, la versione russa dell’enciclopedia globale, pronta a strappare il primato!

Il tutto parte dalla guerra che si sta combattendo ancora tra Russia ed Ucraina, che sta causando tantissime vittime innocente e che ha avuto, come conseguenza, delle sanzioni pesantissime nei confronti proprio della Russia. Quest’ultima, poi, ha deciso, di tutta risposta, di oscura alcune piattaforma social come Facebook e YouTube che era anche fonte di informazioni circa gli avvenimenti in quei luoghi.

Ora, però, tocca a Wikipedia. La Russia ha deciso di fare sul serio e di stoppare questa enciclopedia con quella fatta in casa e che si chiama Ruviki. E dovete sapere che la lancerà a breve, anzi, a brevissimo. Pensate che è davvero completa e le voci contenute al suo interno sono in numero maggiore rispetto a quelle contenute nella versione russa di Wikipedia.

Il suo arrivo è la conseguenza della volontà della Russia di acquisire la propria sovranità digitale. Wikipedia, come ben ricorderete, è stata già avvisata di disinformazione negli anni, soprattutto in quest’ultimo periodo caratterizzato dalla guerra. Al momento, però, non si conosce la data del lancio precisa, né chi ci sia dietro. Ed anche le sorti di Wikipedia in Russia non sono ancora conosciute.