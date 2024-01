Samsung dice basta: svelato al mondo uno dei suoi più importanti progetti | Tecnologia senza pari lascia Apple basita

L’evento Unpacked, tanto atteso, che ha avuto luogo lo scorso 17 gennaio ha portato alla luce dei device e dei software davvero impressionanti.

Non si può non parlare dei Samsung Galaxy S24 dalle prestazioni strabilianti e dalle caratteristiche mai viste prima. In più, è finalmente e definitivamente arrivata quella che è la nuova era degli smartphone, caratterizzata dalla presenza massiccia dell’Intelligenza Artificiale. Questa sarà al fianco degli utenti 24 ore su 24, notte e giorno.

Gli utenti beneficeranno della traduzione live delle telefonate e delle riunioni effettuate attraverso i device della nuova generazione Galaxy. Questi, poi, trascriverà no e tradurranno le registrazioni effettuate e salvati al loro interno. E, poi, ci sono diverse funzionalità che riguardano le fotografie e la loro postproduzione. Insomma, tutto questo ed ancora altro è Galaxy Ai.

Ma dovete sapere, però, che, se è vero che questi smartphone sono stati i veri protagonisti dell’evento appena terminato, sono stati presentati anche altri dispositivi ed ovviamente anche dei software davvero pazzeschi. Di uno di questi, poi, si è parlato tantissimi sin dalla primavera dello scorso anno. Ed ora, dopo tantissima attesa ed una mole enorme di indiscrezioni è diventato realtà.

Si tratta di un dispositivo wearable. Ma non parliamo di smartwatch, bensì di qualcosa di molto piccolo, ma che, per prestazioni e funzionalità, non ha nulla invidiare a dispositivi indossabili le cui dimensioni sono molto più grandi. Si tratta di qualcosa di innovativo che farà innamorare tantissimi utenti che si precipiteranno ad acquistarli.

Ecco i Samsung Galaxy Ring: design, innovazione e prestazioni al top.

È l’anello di Samsung. Certo, si può dire che di questi dispositivi ce ne sono davvero già tantissimi in giro. Ma possiamo assicurarvi che questo appena presentato, ve li farà, praticamente, dimenticare tutti. Non possono essere fatti paragoni. Non c’è storia. Innanzitutto, sarà connesso con Samsung Health. In questo modo, la salute dei suoi possessori verrà ampiamente monitorata.

E, poi, ovviamente, terrà traccia dell’attività fisica fatta dai suoi possessori. E, poi, ha lanciato una quantità enorme di immagini che li riguardavano. Altre caratteristiche tecniche, però, non sono venute fuori né dalla fonte ufficiale né, tantomeno, da quelli che sono i leakers che si solito sono quelli maggiormente informati.

Inoltre, c’è da dire che non sono arrivate informazioni neanche quelle riguardanti il loro prezzo o la loro data di lancio sui mercati internazionali. Ma la loro presentazione ufficiale è il segnale che non manchi molto tempo prima di poterlo acquistare e, ovviamente, di conseguenza indossare al proprio dito. Si tratta soltanto di attendere ancora qualche settimana.