Unieuro speciale Hisense: frigorifero, lavatrice, piastra ad induzione ed ancora molto altro in sconto | Mai un offerta così ricca per rifare casa

Unieuro è solita inserire, all’interno di un mese solare, oltre gli eventi promozionali soliti e fantastici, anche degli speciali dedicati ad aziende.

Ed anche questo mese di gennaio ha il suo. In questo caso caso, Unieuro propone a tutti gli utenti un mese intero di coccole, ricche di elettrodomestici, dedicati all’azienda Hisense. Sono numerosissimi i prodotti in offerta a dei prezzi davvero assurdi. E, poi, dovete sapere che, c’è anche la possibilità di ottenere un finanziamento sugli acquisti in 10 rate, a tasso zero.

Si, avete capito benissimo. Non pagherete interesse alcuno. È una promozione di cui approfittare assolutamente, non credete? Ci sono dispositivi, all’interno del volantino, di ultimissima generazione. In più, c’è una vasta scelta di elettrodomestici da incasso. Come al solito, però, resta un solo problema che è quello della durata dell’evento.

Ed anche in questo caso c’è una scadenza imposta per il termine del volantino. Per questo, oggetto del nostro discorso, Unieuro ha impostato la data di scadenza al prossimo 31 di gennaio. Noi, come al solito, oltre prepararvi una mini guida agli acquisti, vi consigliamo di sbrigarvi nel caso in cui voleste approfittare di questa occasione. È vero che c’è ancora tempo, ma vale sempre il fatto che è meglio arrivare prima degli altri utenti. Altrimenti si rischia che le scorte in promozione terminino.

Unieuro: Uninews – Speciale Hisense.

Siamo pronti a sviscerare quelli che sono i prodotti all’interno del volantino. Iniziamo subito dalla prima pagina in cui fa bella mostra di sé il frigorifero Side by Side RS711N4ACE da 550 litri in classe energetica E. Il suo costo è 799,90 euro. E, poi, c’è la lavatrice WFQA1014EVJM da 10 kg in classe energetica A. In questo caso, il prezzo pensato da Unieuro è di 449,90 euro.

Vi abbiamo detto, poi, che c’è un’intera sezione dedicata agli elettrodomestici da incasso. La trovate in ultima pagina. Unieuro l’ha definita: “Il futuro dell’incasso“. Qui troverete, ad esempio il forno multifunzione Stream Add Plus con Pulizia Pirolitica BSA66334PG in classe energetica A, asoli 499,90 euro. E, poi, c’è il piano cottura a gas GM773XF con 5 fuochi, griglie in ghisa, di facile pulizia e con spegnimento di sicurezza, a 229,90 euro.

Un altro dispositivo fondamentale da incasso, è il frigorifero combinato da incasso RIB312F4AWE, da 246 litri, in classe energetica E e con tecnologia NoFrost, a soli 499,90 euro. All’interno delle altre pagine del volantino, poi, troviamo il frigorifero Side by Side RS818N4TFE, da 632 litri, con connessione Wi-Fi e controllo vocale, illuminazione led, finiture in acciaio inox e dispenser di acqua a soli 1199 euro.

È in classe energetica E. Altro giro, altra corsa. Siamo arrivati alla fine della nostra guida ed ecco a voi la Cantina vino RW12 D4NWG0. Ha una capacità di 93 litri. In totale potrete inserire al suo interno ben 30 bottiglie di vino. Ha ripiani in legno e non è assolutamente rumorosa. C’è, al suo interno, l’illuminazione a led. Il costo in offerta di questo dispositivo che vi farà fare bella figura in casa con gli ospiti è di soli 229,90 euro.