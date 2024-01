Optimus, il mega robot di Tesla ora non avrà più mal di testa: risolto Bug che comprometteva il corretto funzionamento | Ora lascia senza parole – [VIDEO]

Alla scoperta di Optimus, il nuovo robot umanoide firmato Tesla. Scopriamo insieme tutte le ultime novità.

Che cos’è Optimus? Non ci stiamo riferendo ad un nuovo transformers, ma al robot umanoide prodotto da parte di Tesla. I nuovi modelli si presentano sempre più avveniristici, sempre più avanzati; capaci di stupire per qualità e quantità di azioni capaci di svolgere. Il nuovo modello, Optimus Gen 2, ha infatti il 10% in meno di peso e una velocità di movimento aumentata del +30%. Più veloce, più efficiente, più tutto verrebbe da commentare. Impressionano, in particolar modo le mani, dotate di sensori tattili e capace di compiere movimenti complessi e delicati.

Optimus Gen 2 si è infatti dimostrato capace di compiere ‘balletti’ e di maneggiare persino oggetti delicatissimi come le uova. Elon Musk aveva dichiarato, nell’occasione, che ne verranno prodotti 10-20 miliardi di unità; un’assurda boutade ritenuta ridicola dalla maggior parte degli esperti. Però l’interesse per la robotica, da parte di tesla, rimane davvero molto forte.

C’era però un’operazione che risultava ancora difficile, ancora sorprendentemente ardua per Optimus. Si trattava del saper piegare correttamente le magliette. Un’operazione di stiraggio banalissima per gli umani, ma complicata da compiere per un robot.

Il video, pubblicato da Musk, mostra il robot prelevare la maglietta e, con una certa lentezza, piegarlo correttamente e riporlo da parte. Tuttavia onde poterlo fare necessità di una superficie rigida come un tavolo e di un cesto dal quale prelevarlo; mancano alcune operazioni intermedie.

Che cos’è Optimus Gen 2? I dettagli del nuovo robot

L’elemento probabilmente che colpisce di più gli spettatori sono le dita del robot; flessuose, agili, capaci di compiere movimenti estremamente delicati. Il robot, nella sua versione odierna, sembra estremamente fluido, senza rallentamenti o gesti goffi. E questo è già, di per sé, un conseguimento notevole.

Il robot inoltre ha dimostrato di saper fare parkour, di spostarsi evitando gli ostacoli e con grande agilità e di saper in generale ‘manipolare’ gli oggetti.

I commenti in calce alla notizia ufficiale su X, un tempo twitter, di Elon Musk, sono divisi tra coloro che ammirano il robot e altri che accusano il miliardario di essere ingannevole. certo, discutendo di presentazioni e performance, tesla è nota per le esagerazioni, trattandosi di video potrebbe benissimo essere footage ritoccato successivamente o modificato in post produzione, Non sarebbe certo la prima volta, e non solo per Elon Musk.