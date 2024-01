DJI pronta a stupirci ancora: cambierà il mondo che ci circonda e lo farà dai suoi droni | Non potremmo più privarcene

Il mercato dei droni è più che mai attivo, ricco di novità e grandi promesse. Scopriamo insieme quale rivoluzionario prodotto si candida a essere il prossimo immancabile acquisto sugli scaffali online e fisici.

Dove vai se il drone non ce lo hai? Sempre più, nell’ambito tecnologico, sembra ‘impazzare’ una drone-mania per la quale nuovi prodotti e nuove funzioni vengono continuamente proposte. Droni militari, per l’agricoltura, per l’allevamento, per il trasporto logistico, per il trasporto dei medicinali, droni a lungo raggio, droni per o shooting di video e così via. Dall’essere una curiosità hipster o uno strumento di morte degli eserciti tradizionali, il drone è oggigiorno una tecnologia che si può definire a ben diritto ‘pervasiva’.

Nel caso in questione è DJI Enterprise a proporre un nuovo modello di drone, anticipato da un piccolo trailer con l’avveniristico – e un po’ alla Steve Jobs – slogan ‘Rimodella il Mondo’. L’immagine del trailer mostra l’interfaccia di un software con una scansione 3D di un edificio.

Si presume allora che il prodotto sia un drone, capace di compiere operazioni ad alto dettaglio di modellazione 3D e fotogrammetria. DJI d’altronde è noto che vi sta lavorando da parecchio tempo.

In teoria il prodotto verrà presentato proprio domani, il 18 gennaio, ore 15. Si tratterà del drone ‘Matrice 3D‘, pensato per le operazioni industriali e di precisione. Siamo già a conoscenza del modello precedente, il DJI Dock 2.

Perchè il nuovo drone è rivoluzionario, alcuni – ulteriori – dettagli

Si tratta di prodotti molto utilizzati dagli specialisti nelle operazioni volte a monitorare la sicurezza degli edifici e in caso di disastri naturali; sono infatti robusti e affidabili. Naturalmente l’hype nei confronti di una tecnologia che promettete addirittura di ‘rimodellare il mondo‘ è estremamente alta.

I commenti degli esperti, in calce alla news ufficiale di DJS, lasciano alludere che la fotocamera potrà effettuare la mappatura tridimensionale senza dover utilizzare ulteriori software, ma direttamente con le ottiche disponibili. Se così fosse renderebbe l’operazione estremamente agevole. Naturalmente tantissimo dipenderà anche dal prezzo di lancio, specie considerando quanto rapidamente simili tecnologie invecchino.

C’è però parecchia perplessità e scetticismo in un ambito, quale quello dell’innovazione aerea, popolato di nuovi prodotti che spesso si rivelano essere un fiasco o che hanno performance ben al di sotto dei roboanti annunci. Bisognerà prima testare il nuovo drone e vedere, dati alla mano, se mantiene le promesse.