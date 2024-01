Questa maglia di calcio è diventata virale: anche online ormai introvabile ed i prezzi sono arrivati alle stelle | Hai già indovinato?

Qual è l’ultimo oggetto ‘cult’ tra i calciatori? Giunge dal Napoli ed è ‘amore a primo sguardo’ . Letteralmente.

Il calcio è un grande amore per gli italiani, ma difficilmente lo si associa ai regali per San Valentino. Eppure è quanto ha fatto la squadra per Napoli, la quale sta pubblicando una serie di magliette ciascuna dedicata a un diverso momento dell’anno. troviamo così la maglietta di calcio per Halloween, per Natale e adesso, essendo a breve il 14 febbraio, persino per san Valentino.

Piacerà, quale regalo, alla dolce metà? Se maschile e appassionato di calcio, forse. Si tratta senza dubbio di un regalo assolutamente bizzarro, tale da piacere solo al tifoso più inveterato. Un regalo calcistico, indubbiamente.

Sotto il profilo di cimeli ed elementi da collezione, il discorso naturalmente cambia e cambia davvero molto; molti infatti la acquisteranno solo per il suo valore intrinseco, per conservarla quale elemento da collezione. E’ naturale, considerando quale formidabile mercato dell’usato ruoti intorno al settore calcistico.

Quale fu, se vogliamo, il ‘bacio’ del 2023 appena concluso? Senza dubbio la maglietta indossata da Giovanni Di Lorenzo il 17 gennaio 2023; raffigurava un gigantesco bacio sul fianco e lo slogan ‘Napoli, amore a prima vista’. Si trattava di una trovata pubblicitaria, però apprezzata dai tifosi; molti infatti applaudirono la scelta di vestizione, questo atto d’amore verso la città partenopea. La partita era quella della Coppa Italia contro la Cremonese.

Le maglie di Napoli, tra il cult e il trash più sfrenato: vediamole insieme

Il 2022 fu, sotto questo aspetto, più contenuto, ma dalla descrizione altrettanto roboante, degna di un telegiornale Luce: la maglietta proposta infatti esibiva una serie di fiamme ardenti. Il lancio recitava che vi è “una passione, un motore che generano forza e alimentano il fuoco dell’ardore agonistico dei nostri Guerrieri in campo. Fiamme di energia per conquistare, insieme all’amore del popolo azzurro, nuovi traguardi”. Roba dura, insomma.

I colori erano blu con una fiamma che partiva dal basso e giungeva fino al torace. La maglietta venne indossata contro la Salernitana il 23 gennaio 2022 e il 12 febbraio 2022 contro l’Inter. Vere dichiarazioni d’amore.

Cosa ci si inventerà per il prossimo san Valentino? Ancora non vi sono autentiche novità, ma il meccanismo del marketing è in pieno movimento, l’amore per Napoli non aspetta altro che l’ennesima maglietta da vendere, smerciare, esibire. Vedremo cosa verrà fuori, cosa si preparerà per il futuro.