Google scatta l’allarme: hanno capito come rubarti l’account senza essere in possesso della tua password | Ora il pericolo è altissimo

Il 2024 è partito e già la memoria degli utenti Google torna indietro di un anno, alle varie problematiche riscontrate con molta frequenza.

E crediamo che anche voi ricorderete ciò che è successo. Sin dall’inizio dello scorso anno gli utenti Android hanno dovuto sopportare tantissimi problemi. Ora, però, ciò che sta capitando, riguarda tutti gli utenti in possesso di un account Google. E c’è da dire che l’allerta è massima dato che i criminali informatici si impossessano dell’account senza aver bisogno della password.

Si, avete capito benissimo. Ci si sta ritrovando di fronte ad un problema enorme. E sono già tantissimi gli utenti che sono caduti in questa trappola infernale. Prima di capire, però, cosa sta accadendo, facciamo un passo indietro. Torniamo allo scorso anno e facciamo una panoramica di quello che è accaduto. I primi mesi del 2024 sono stati praticamente catastrofici.

Tantissimi bug e numerosissime vulnerabilità zero day che sono state anche ampiamente sfruttate dagli hacker. Poi, è stata la volta di ben sessanta applicazioni contenute all’interno del Play Store che, per fortuna, il colosso tech californiano ha prontamente provveduto ad eliminare. Certo, poi,gli utenti hanno dovuto dire loro addio, in maniera autonoma, eliminandole dal proprio device.

Ma di vulnerabilità ed applicazioni malevole è stato pieno l’anno appena passato. Pensiamo alle 13 applicazioni che sono state segnalate e stoppate lo scorso mese di dicembre. Insomma, i problemi di Google non sono mai terminati. Ma, ora, quello che sta accadendo fa davvero paura. Gli utenti, i loro account ed i loro device sono praticamente inermi. E non c’è soluzione possibile al problema.

Hacker rubano account Google senza conoscere la password: è una tragedia!

È la giusta sintesi al problema attuale. E tutto parte da un malware e dai cookie di terze parti. Ebbene sì, avete capito benissimo. Il problema sono proprio loro, quegli strumenti che consentono ai siti web di rendere migliore quella che è la loro esperienza di utilizzo da parte degli utenti. Sono questi i veicoli di contagio. Sono loro i colpevoli principali di questa catastrofe.

Il malware in questione ha facoltà anche di recuperare i cookie per l’autenticazione utilizzati dagli utenti per Google. In questo modo, questi criminali subdoli e senza scrupoli, riescono ad accedere agli account in maniera molto semplice e rapida. E senza bisogno di alcuna password. Ma non finisce assolutamente qui. Si, perché continueranno ad accedervi anche in caso di cambio password.

In pratica, dovete sapere che, nonostante gli utenti cambino quella benedetta o maledetta stringa di numeri e lettere per l’accesso ad un account, gli hacker, grazie a questo nuovo malware, continueranno ad accedervi senza alcun problema. Si potranno cambiare anche cinquanta password. Il risultato sarebbe sempre lo stesso. Per questo motivo, il consiglio maggiore è di stare attenti ad i siti visitati e di stare alla larga da quelli poco raccomandabili.