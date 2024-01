Addio AirPods: Jabra chiude la partita dei migliori auricolari wireless direttamente al CES | Niente più dubbi

Il CES 2024 ha svelato alcune importanti novità. Tra queste non sono mancati gli elementi interessati sul fronte dei cellulari e degli accessori.

Letteralmente Consumer Electronics Show (CES, per l’appunto), è una fiera che si svolge a Las Vegas dal 2010, nota per essere una delle più importanti – se non la più importante – del mondo per l’elettronica e i prodotti tecnologici. Un appuntamento immancabile, specie per gli amanti dello smartphone e degli apparecchi digitali. Qui, ad esempio, nel 2001 si presentò per la prima volta l’Xbox di Microsoft; o ancor prima nel 1996 il lettore DVD. Senza dimenticare, nel 2005, il mega televisore al plasma della Samsung, con 102 pollici. L’anno scorso, nel 2022, si era discusso principalmente degli NFT e di asset digitali.

Qual è stato il ‘pezzo’ forte di CES 2024? Secondo molti è stato il nuovo paio di cuffie true wireless per il lavoro e il tempo libero. Si tratta nello specifico di aggiornamenti importantissimi per gli auricolari Elite 8 Active e Elite 10 di Jabra. Le nuove modifiche, disponibili già da gennaio 2024, permetteranno di utilizzare un selettore per le funzioni di cancellazione del suono (Adaptive Active Noise Cancellation, ANC), Sidetone e HearThrough. Saranno inoltre inserite nuove indicazioni vocali.

Ma a cosa servono le indicazioni vocali? Essenzialmente consentiranno di adattare gli auricolari alle proprie necessità tanto, sotto il profilo del lavoro, quanto dell’intrattenimento. Jabra promette, in questo contesto, “esperienze audio senza pari”. Senza dubbio, in questi contesti, il software viene spesso sottovalutato.

In particolare la funzione di cancellazione del rumore permetterà di sentire con chiarezza anche in luoghi normalmente improponibili come i ristoranti, i bar, le strade urbane e gli uffici affollati. In particolare, grazie ai cosiddetti nuovi algoritmi di soppressione, sarà possibile cancellare le fastidiosissime voci di sottofondo.

Tutte le novità dietro i nuovi auricolari di Jabra

Scendendo nel dettaglio Jabra ha migliorato l’Adaptive ANC, consentendo agli auricolari di individuare dove soffia il vento e di cancellarlo. Il software è stato in generale migliorato e aggiornato, rendendolo più che mai ‘flessibile’ e adattabile.

Jabra ha inoltre specificato che gli aggiornamenti saranno operativi rispettivamente a gennaio e a marzo 2024, tramite app Sound+. Particolare fondamentale: saranno totalmente gratuiti, non richiederanno alcun costo aggiunto.

Si trattava, come ha spiegato da Ehtisham Rabbani, Head of Consumer Products, di un impegno dovuto da tempo, richiesto spesso dagli utenti. Insomma, un aggiornamento proveniente ‘dal basso’, voluto dalla base degli acquirenti.