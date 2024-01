Rivoluzione Spaziale: ecco tutte le missioni previste nel 2024, destinazioni e specifiche | L’anno della conquista è iniziato

Il 2024 sarà ricco di missioni spaziali che andranno a rivoluzionare questo settore, portando in dote un carico di scoperte scientifiche.

E siamo sicuri che susciteranno quella che è la curiosità di tantissimi cittadini in tutto il mondo. Sarà un 2024 davvero impressionante data la quantità delle missioni spaziali che inizieranno. Possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che il nuovo anno seguirà la scia di traguardi che sono arrivati durante quello appena terminato.

I protagonisti principali di queste missioni saranno il nostro satellite naturale, la Luna, gli asteroidi Dimorphos e Didymos, Europa, la Luna di Giove e Phobos, ovvero, la Luna del Pianeta rosso, Marte. Insomma, si tratta di premesse davvero allettanti. In totale, si tratta di ben sei missioni spaziali. E noi vogliamo darvi contezza di tutte.

Ebbene sì, oltre ad elencarvi le missioni che avranno inizio quest’anno, vi diremo anche gli obiettivi e tutti i soggetti interessati ad esse. Faremo un viaggio che ci porterà a conoscere ciò che consentirà di ottenere nuove informazioni su Pianeti, satelliti e asteroidi. Pronti a scoprire tutto insieme a noi? Ne resterete incantati!

Ecco le sei missioni spaziali in avvio nel 2024: una vera e propria rivoluzione!

Iniziamo subito a parlare della prima. Si chiama MMX (Martian Moon Exploration) ed inizierà il prossimo mese di settembre. Questa ha come obiettivo, il raggiungimento di Phobos, la Luna di Marte. Secondo le previsioni, il rientro è fissato per il 2029 e porterà sulla Terra, alcuni campioni e frammenti di questo satellite. Passiamo, ora, a quella che è la seconda missione.

La protagonista di questa è Europa, la Luna di Giove. Il prossimo autunno, la Nasa lancerà nello spazio la sua sonda Clipper. Andrà ad esplorare l’Oceano salato di questa Luna. L’obiettivo principale è quello di comprendere al meglio se ci siano o meno possibilità di vita, anche rudimentali, al suo interno. Il suo arrivo nei pressi di Europa, è previsto per il 2030.

La terza missione vede come protagonisti l’ESA e la sua sonda Hera che verrà lanciato il prossimo ottobre. Quest’ultima è incaricata di raggiungere i due asteroidi Didymos e Dimorphos. Questa missione servirà a capire gli effetti di quella precedente, durante la quale fu inviata una sonda, la Dart, a schiantarsi contro Dimorphos. In quel caso, si voleva comprendere come deviare la rotta di un asteroide diretto contro il nostro Pianeta.

A maggio, poi, partirà la sonda cinese Chang’e 6, che è incaricata di prelevare materiale dal cratere di impatto più antico del nostro satellite, la Luna. I primi mesi del 2024, poi, la Nasa lancerà l’orbiter Trailbrazer che dovrà realizzare una vera e propria mappatura dell’acqua presente sulla Luna. Infine, c’é il programma Commercial Lunar Payload Services, una collaborazione tra la Nasa ed alcune compagnie private. Ci saranno diverse missioni effettuate con l’ausilio di robot per far sì che il terreno lunare sia preparato all’arrivo degli astronauti. Infine, a novembre, ci sarà Artemis II ed un equipaggio umano entrerà nell’orbita lunare.