Pulizia dei termosifoni: efficienti non vuol dire tenerli lucidi, ma sapere come mantenerli | Ecco a cosa far veramente caso

L’inverno è, ormai, arrivati ed anche se le giornate non sono, poi, così fredde, inizia a sentirsi il bisogno di riscaldare la propria casa.

E, nonostante il periodo buio, di crisi economica e sociale che si sta vivendo, il metodo più utilizzato per avere il tepore rilassante desiderato nelle abitazioni resta sicuramente l’accensione dei termosifoni. Grazie ad essi, la casa si riscalda velocemente . Purtroppo, però, si corre il serio rischio di ricevere delle bollette che fanno girare letteralmente la testa.

Si, perché al loro interno circola l’acqua riscaldata dalla caldaia. Quest’ultima ha bisogno di energia per farlo. Ed i consumi di gas sono altissimi. Se a questi, aggiungiamo i costi della materia energia, ecco che i conti si trovano e le fatturazioni saranno alte. Certo, ci sono dei trucchetti, degli escamotage per fare sì che non si debbano pagare cifre esorbitanti.

Pensiamo, ad esempio, alla rimozione degli spifferi in casa provenienti dai balconi o dalle finestre. Ma non si può non menzionare anche l’impostazione della temperatura giusta che non deve superare i 20 gradi centigradi. Meglio ancora se 19°. Di accorgimenti ce ne sono tantissimi. Ma ciò su cui vogliamo focalizzare la nostra e la vostra attenzione, riguarda la pulizia.

Si, perché è davvero molto, ma molto importante e non solo per fini estetici. Una corretta pulizia dei termosifoni, infatti, consente di avere dei dispositivi maggiormente efficienti. E, poi, si riuscirà anche a raggiungere quello che è l’obiettivo comune di tutti in questo periodo un po’ particolare. Stiamo parlando del risparmio in bolletta. Vediamo, quindi, cosa bisogna fare.

Ecco come pulire i termosifoni per renderli più efficienti, meno energivori ed eliminare problemi di salute!

Diciamoci la verità, gli obiettivi principali di tutte le famiglie sono riscaldare la casa, farlo in maniera economica e senza conseguenza nefaste per la salute di chi ci abita. Ed un ruolo di fondamentale importanza lo riveste la pulizia dei termosifoni. Non basta, però, pulirli solo all’esterno e renderli brillanti. C’è molto altro da fare. E la pulizia bisogna farla prima della loro accensione.

Si, avete capito benissimo. Bisogna farlo in autunno, prima di accenderli ed in primavera, quando non li utilizzerete più. Ovviamente, partite dalla parte esterna. Spolverateli anche con l’ausilio di aspirapolveri. In questo modo, raggiungete anche le parti più nascoste e difficili. Lavateli, poi, con prodotti naturali come il sapone di Marsiglia o con un miscuglio di acqua ed aceto, utilizzando un panno morbido. Infine, bisogna togliere la ruggine presente. Ovviamente, anche la manutenzione è importante. Bisogna verificare se la pressione dell’acqua sia quella giusta e se restano parti di radiatore fredde.

Passiamo agli interni. Questa è una pratica davvero importantissima. E bisogna avvalersi degli attrezzi giusti. Per farlo, ci sono degli scovolini lunghi e sottili che andranno a liberare dalla polvere i radiatori. Ma potrete utilizzare anche il phone che avete in casa o gli aspirapolvere con i beccucci giusti. Una volta fatta la giusta pulizia, i termosifoni saranno maggiormente efficienti e non renderanno l’aria insalubre.