Twitch ce l’ha a morte con il sesso: ora il ban è certo, la piattaforma cambia totalmente volto | Basta fare questo per rischiare estromissione

La prima volta che si è sentito parlare di Twitch è stato nel lontano 2011, segnatamente il 6 giugno di quell’anno quando è avvenuto il suo lancio.

Come ben sapete, è di proprietà di Amazon, il colosso e-commerce americano ben conosciuto ed ampiamente utilizzato da tantissimi utenti in tutto il mondo. Si tratta di una piattaforma che consente di visualizzare contenuti in streaming, in particolar modo dedicati al mondo dei videogiochi. Ci sono tantissime dirette che riguardano anche eventi sportivi del settore.

Non mancano, però, altre tipologie di contenuti, trasmessi anche in diretta. E sono alcuni di questi ultimi a cui Twitch da la caccia giorno dopo giorno da diversi anni. Le sue politiche di utilizzo sono ben chiare e la piattaforma non può essere utilizzata per trasmettere contenuti definiti inappropriati. E, nel caso in cui questi ci siano, mette in atto le restrizioni del caso.

Lo ha fatto già nel 2017 e la sua politica è continuata anche nel 2018 e l’anno ancora successivo. In piattaforma non sono ammessi contenuti che incitano all’odio razziale e all’omofobia. Inoltre, anche i comportamenti autolesionistici sono banditi. Out anche, ovviamente, violenza, diffusione di materiale pornografico e di informazioni private altrui.

Inoltre, poi, c’è da dire che va alla ricerca anche di chi diffonde notizie non veritiere, le cosiddette fake news. Insomma, verrebbe da dire che si tratti di una piattaforma serie e la cui frequentazione abituale sia molto sicura. Ed invece, ci sono alcuni utenti che, in barba al regolamento accettato all’atto dell’iscrizione alla piattaforma, pongono all’attenzione degli spettatori, contenuti inappropriati. Ma Twitch non ci sta ed ha rincarato la dose, immettendo il ban a vita per questi utenti.

No al sesso su Twitch: e non servono contenuti espliciti per essere buttati fuori!

Ebbene sì, Amazon vuole che la sua piattaforma streaming sia sicura e quanto più a misura di tutti gli utenti, anche i più piccoli, possibile. Per questo motivo, da quest’anno, le restrizioni saranno ancora più ferree. Ecco, quindi, che sono arrivate in piattaforma le nuove regole del buon vivere nella community. E valgono per tutti gli utenti senza alcuna eccezione.

Pensate che non verranno puniti solo coloro che mettono in evidenza le loro parti intime, maschili o femminili che siano. Anche chi coprirà seni, capezzoli, bacino con delle barre per censurarli, sarà punito allo stesso modo. Insomma, qualsiasi parte del corpo, anche censurata ma nuda, che possa fare pensare al sesso, non sarà permessa. E le pene sono severissime.

Pensate che alle donne sarà vietato esporre anche solo la parte inferiore del proprio seno. Gli uomini, invece, non potranno tenere scoperta la parte che dai fianchi scende verso il bacino. Insomma, Twitch vuol fare in modo che la piattaforma di streaming sia super sicura e non nasconda alcun problema a tutti i suoi utenti.