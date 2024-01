RC Auto: stavolta nemmeno farla online ti salva: il rincaro è mostruoso e rischi di non potertela più permettere | Ecco cosa accade

È un periodo, quest’ultimo, in cui si fa fatica a dare belle notizie e, purtroppo, ci si ritrova a parlare, molto spesso, di cose bruttissime.

Ed è anche questo il caso. Si, perché sono previsti nuovi aumenti per tutti i possessori di autoveicoli. Non parliamo, ovviamente, di rincari sui prezzi per acquistare una macchina, nuova o usata che essa sia. Anche se questi ultimi ci sono stati e si sono fatti sentire abbastanza. Hanno pesato molto sulle finanze delle famiglie italiane costrette a sostituire la propria vettura.

Il problema principale è che questi aumenti vanno a depauperare ulteriormente le finanze degli italiani in un momento in cui queste sono già super martoriate. Conoscete tutti ciò che sta accadendo. C’è crisi economica, sociale ed energetica. E non c’è un barlume di speranza che questa possa terminare. Il tutto ha avuto inizio con il Covid ed è proseguito a causa di due conflitti.

Questi stanno portando distruzione e, soprattutto, morte di tantissimi innocenti. Parliamo della guerra tra Russia ed Ucraina e di quella che recentemente è ripresa in Medio Oriente. Tutto ciò ha portato all’aumento dei prezzi di beni e servizi, compresi quelli di prima necessità . Tariffe telefoniche e bollette continuano ad aumentare.

Il primo gennaio, poi, sono arrivati gli aumenti per i pedaggi autostradali del 2,3%, ed ora a fare scalpore sono le polizze assicurative. Si, perché, oltre ad essere già aumentate nel corso dello scorso anno ed in particolar modo in autunno, ecco che, con il nuovo anno, ci saranno ulteriori mazzate per tutti, nessuno escluso. Vediamo, allora, insieme cosa è accaduto e cosa accadrà!

Rincari polizze assicurative: nessuno avrà scampo,non c’è via di uscita.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Neanche le assicurazioni online offriranno prezzi migliori. Saranno molti i cittadini che non riusciranno a pagare la propria polizza e dovranno rinunciare alla comodità della propria autovettura per le commissioni e per raggiungere il proprio luogo di lavoro. Pensate che sono già arrivati aumenti assurdi verso la fine dell’anno appena trascorso.

Ad ottobre , ad esempio, la percentuale degli aumenti si è attestata al 7,8%, mentre a novembre dell’ulteriore 7,9%. Si tratta di ben 40 euro in più per ogni polizza assicurativa sottoscritta. Ovviamente, non sono mancate le proteste da parte del Codacons che ha anche richiesto a gran voce l’intervento del Governo in merito per regolamentare questa situazione che sta letteralmente sfuggendo di mano.

Tra le città italiane più penalizzate e, ovviamente, i loro cittadini in primis, troviamo Napoli che è quella in cui costa di più assicurare il proprio veicoli. Questa è seguita da Prato, Caserta e Pistoia. Tra quelle, invece, in cui il costo per l’assicurazione è più basso, invece, annoveriamo Enna, che è quella maggiormente conveniente al momento, Oristano e Potenza. Quel che è certo è che sarà un ulteriore salasso.