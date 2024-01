Anno 2024: ecco un primo dettaglio dell’Oroscopo che ci aspetta segno per segno | Chi avrà più Fortuna, Amore e Soldi?

Uno sguardo, senza pretese di scientificità, ai segni zodiacali dell’anno a venire. Cosa comporteranno e quali saranno i favoriti?

Quale segno zodiacale condizionerà il 2024? Si tratta, va da sé, di domande oziose: cioè i segni non condizionano la vita delle persone, si tratta di pura superstizione. Nessuno crede veramente ai segni zodiacali, si tratta di un utile divertissement, di un passatempo. Sono cose che divertono; crederci davvero sarebbe da folli, da persone che vivono in un altro secolo. Certo, c’è gente che vi crede, specie in momenti importanti come il passaggio al nuovo anno.

Vediamo allora, per scherzo, i principali segni zodiacali del 2024 e cosa comporteranno. Senza, lo ribadiamo, volersi prendere sul serio, ma solo con puro spirito ‘ludico’. Dopotutto qualcosa di buono c’è per tutti, senza distinzione; e non vi è un segno zodiacale, tra quelli elencati, che rischierà davvero la ‘sfortuna’ o un anno nero. Il fato è tradizionalmente generoso con tutti.

Si parte innanzitutto dai segni dell’ Acqua: Cancro, Scorpione e Pesci. Questi segni solitamente sono molto emotivi e vivono con particolare riservatezza i propri spazi ‘di casa’. Tendono a custodirli con grande attenzione e non hanno piacere a ricevere ospiti, anche se (in)desiderati. Gente schiva, timida, ma molto attenta alla pulizia.

Seguono poi i segni della Terra, cioè Toro, Vergine e Capricorno. Le persone con questi segni solitamente sono molto precise e, nella casa, amano gli spazi puliti e ordinati. Cercano anche di essere ordinati e pianificare con accuratezza le ‘prossime mosse’. Generalmente non amano gli imprevisti.

Tutti i segni del 2024, una divertente guida

Vi sono poi i segni dell’aria, cioè Gemelli, Bilancia e Acquario. Si tratta di segni associati a spiriti intellettuali ed elevati; alcuni li definiscono grandi altruisti e li associano a chi si preoccupa per il futuro e l’ambiente naturale. Sciocchezze, va da sé; non sono certo solo i segni dell’ aria a essere altruisti.

Vi sono infine i segni del Fuoco, cioè Ariete, Leone e Saggitario. Come di può immaginare – ed è evidente la scarsa originalità dei segni zodiacali – corrispondono a personalità focose, diciamo pure ‘infiammate’. Persone piene di passione per quello che fanno e che pertanto si dedicano con grande intensità a qualunque cosa facciano. Sono inoltre persone piene di energia, sempre alla ricerca di nuove fonti, nuove ispirazioni, nuovo ‘carburante’ col quale rinfocolare il proprio spirito.

Ed ecco concluso l’oroscopo 2024. In quale segni vi riconoscete? E’ difficile individuarne uno adatto, ne conveniamo; però tutti hanno quel margine di incertezza, di generalità tale da rendere possibile l’immedesimazione.